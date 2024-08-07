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塔可鐘同店銷售額成長5% 減緩母公司百勝上季業績跌幅

財經新聞組／綜合報導

塔可鐘母公司百勝餐飲集團第2季同店銷售額降幅超出預期，原因是通貨膨脹促使低收入民眾減少外出用餐，改在家裡做飯，價格更實惠。

與速食同行一樣，百勝一直在投資會員計畫並更新菜單，以吸引消費者。但今年，超值套餐和促銷活動的激烈競爭，困擾著肯德基的美國業務，使其同店銷售額下降5%，而前季則下降7%。百勝本季銷售疲軟，與達美樂、麥當勞和星巴克等業績相呼應。

話雖如此，Cantina Chicken等新鮮菜單項目和受歡迎的Taco Tuesday促銷活動，讓主要品牌塔可鐘(Taco Bell)的可比銷售額成長5%，高於LSEG預期的3.6%。這有助於百勝餐飲集團的同店銷售額降幅從前季的3%收窄至1%；但仍然超出市場預期的0.2%。

該公司還投資於增加自助服務終端機和以人工智慧(AI)為基礎的技術來改善其商店和得來速的服務時間和數位體驗。

不計項目，百勝餐飲集團截至6月30日當季每股獲利1.35元，略高於預期的1.33元。

執行長吉布斯表示：「團隊在充滿挑戰的營運環境表現出色，核心營運獲利成長10%，我非常滿意。」該公司也重申全年核心獲利成長8%的財測。

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