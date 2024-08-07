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財經簡訊

財經新聞組／整理

Robinhood營收將創新高

華爾街預計，隨著散戶湧向其免佣金應用程式來交易所謂的「迷因股票」和加密貨幣，Robinhood第2季營收將創下歷史新高。網名「咆哮小貓」(Roaring Kitty)的網紅吉爾(Keith Gill)回歸，重新點燃了投資人對GameStop等零售熱門股的興趣，吸引了散戶投資人重返Robinhood。與去年同期相比，4月和5月的股票交易量分別激增82%和76%。同時，美國證券交易委員會(SEC)批准首支現貨比特幣ETF後，監管限制放鬆的跡象也提振了加密貨幣市場的情緒。

開拓重工調整後獲利成長

開拓重工發布財報指出，在美國基礎設施支出增加的背景下，大型挖土機和其他建築設備的需求強勁，帶動上季調整後獲利的成長。拜登總統於2021年通過價值1兆元的基礎設施法案，以升級道路、橋樑和其他交通基礎設施，幫助開拓重工在很大程度上抵消了其歐洲和中國業務的疲軟。大型建築設備價格上漲也使該公司的獲利免受製造成本上升的影響。截至6月30日的第2季調整後每股獲利從去年同期的5.55元升至5.99元。銷售額和營收從去年同期的173億元降至167億元。

能源部投資22億改造電網

拜登政府將投資22億元改造國家電網，以保護其免受日益嚴重的極端天氣事件威脅。美國能源部在聲明中表示，電網升級將增加近13吉瓦(GW)的容量，並且還將增加製造業、更多資料中心和改善再生能源的傳輸。這筆資金將支持18個州的8個項目。美國能源部長格蘭霍姆(Jennifer M. Granholm)在聲明中說道，「2024上半年已打破地球最熱的紀錄，而極端天氣持續衝擊美國每個地區，我們必須加緊行動強化老化的電網。」

戴爾調體質建AI新團隊

戴爾科技（Dell Techlogy）正在整頓銷售團隊，包括裁員，並建立專注於人工智慧（AI）產品和服務的新團隊。彭博資訊報導，銷售團隊的高階主管斯坎內爾（Bill Scannell）和拜恩（John Byrne）在給戴爾員工的備忘錄中寫道，「我們正變得更精實。我們在精簡管理層，並調整投資的優先順序。」除專注於AI的團隊，高管還表示公司將改變資料中心銷售的運作方式。戴爾2023年初曾宣布大裁員，該年度砍掉1.3萬個工作崗位。

投資 能源部 AI

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