我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧花泳法國隊戴「人臉泳帽」 優美舞蹈變驚悚

內幕／此前幾乎零交流 賀錦麗選華茲有幾個關鍵

AI熱還在燒 美電信商Lumen大幅調高自由現金流股價暴漲

編譯季晶晶／綜合外電
電信商Lumen Technologies周二股價在盤後交易大漲，因該公司大幅調高自由現金流，似能將AI熱轉化為業績。(美聯社)
電信商Lumen Technologies周二股價在盤後交易大漲，因該公司大幅調高自由現金流，似能將AI熱轉化為業績。(美聯社)

與聯發科及達發曾有合作關係的美國電信商Lumen Technologies，股價在周二飆漲93%，創下單日最大漲幅並使公司市值暴增24.5億美元之後，盤後交易又續漲逾30%，投資人可能看好該公司能將AI熱轉化成為業績。

Lumen周二公布財報，調高今年自由現金流的預測，由1億至3億美元拉到10億至12億美元間，遠超市場預期的2.17億美元。此前該公司表示，AI需求帶動50億美元的新業務，目前正進一步洽談70億美元的潛在銷售。

此際正值投資人對AI交易的疑慮與日俱增，因為大型科技公司的財報顯示支出增加，但投資回報甚微。受輝達（Nvidia）、微軟（Microsoft）和亞馬遜（Amazon）等AI寵兒股價下跌拖累，那斯達克100指数最近跌入修正區間。Lumen也說要提高資本支出，滿足其認為日益增長的AI需求，預期全年資本開支增加到31億至33億美元間，高於先前的27億至29億美元間。

該公司上季（第2季）營收32.7億美元，略高於市場預期的32.5億美元。經調整的EBITDA是10.1億美元，市場預期10.2億美元。調整後每股虧損13美分，市場預期每股虧損5.8美分。

彭博資訊分析師John Butler周二指出，「Lumen似乎準備興建新設施，把握AI相關資料中心互連的新機會，2024年資本支出的指引提高了4億美元。但目前不清楚這可能產生多少收入以及何時實現。」他還補充說，該公司增加的現金流（大約7億美元）大部分來自一次性退稅，而非AI。

華爾街對該公司較持懷疑態度，根據彭博數據，該公司獲得的分析師評級裡，並沒有「買入」，7位主張持有，6位主張賣出。儘管如此，該公司股價仍一路走高，從7月初到周二收盤，股價累漲超過350%。

AI 投資 華爾街

上一則

路透：三星的八層HBM3E晶片已通過輝達測試 Q4有望供應

下一則

劍指小遊戲和短劇生態 傳微信和抖音也要被徵收「蘋果稅」

延伸閱讀

彭博資訊：抄底大型科技股時機未到

彭博資訊：抄底大型科技股時機未到
低接買氣出籠 美股早盤反彈 台積ADR/輝達齊揚

低接買氣出籠 美股早盤反彈 台積ADR/輝達齊揚
兒童退稅額外補助金 紐約州府已寄出支票

兒童退稅額外補助金 紐約州府已寄出支票
台南小將來美參加小馬聯盟世界賽 輝達黃仁勳接待

台南小將來美參加小馬聯盟世界賽 輝達黃仁勳接待

熱門新聞

科技龍頭鉅資挹注AI基礎建設，但成果不彰，華爾街等不下去了。（路透）

投入太多、幾無成效 AI泡沫應該要戳破了

2024-08-04 23:30
美國7月非農就業報告2日即將公布，失業率是否攀升備受關注，倘若從6月的4.1%升至4.2%，將觸發被視為經濟衰退領先指標的「薩姆規則」。（美聯社）

美國衰退指標「薩姆規則」2日將觸發？克魯曼：很可能但別慌

2024-08-02 07:18
美國上周五公布的就業數據令市場大失所望，導致美股上周五大跌，衰退說法甚囂塵上，但投資專家認為，投資人反應過度，加上聯準會即將降息，市場恐慌將會消退。(美聯社)

華爾街暴跌 衰退說法甚囂塵上 但恐慌終將消退

2024-08-04 09:29
5日美股開盤四大指數盡墨，道瓊工業指數更大跌逾1,000點。美聯社

美股道瓊開盤一度狂瀉千點 恐慌指數飆 美債價格揚

2024-08-05 10:27
美國7月就業市場急遽降溫，引發衰退疑慮，美股早盤四大指數盡墨，而且越跌越深。路透

美就業急降溫 美股道瓊暴跌逾880點 英特爾下殺28%

2024-08-02 11:00
全球股市突然賣壓狂湧，不光是美國就業市場急遽降溫、聯準會（Fed）遲遲不降利率、科技公司財報不如預期的問題。日本銀行（央行）可能更是讓全球股市歡樂派對變調的推手。路透

日圓急升重創日股 為何全球股市也遭殃？

2024-08-02 11:46

超人氣

更多 >
巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單

巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單
定存到期查無帳戶 5萬險沒了

定存到期查無帳戶 5萬險沒了
趙立堅妻子自曝罹癌：放棄化療僅剩6個月

趙立堅妻子自曝罹癌：放棄化療僅剩6個月
蛋吃太多？小心這5個危險副作用

蛋吃太多？小心這5個危險副作用
賀錦麗副手華茲鄉土親民 六四事件後曾赴中教書

賀錦麗副手華茲鄉土親民 六四事件後曾赴中教書