我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞／18元4菜無小費 這家中餐廳有低價秘訣

空中英語教室創辦人彭蒙惠過世 享耆壽98歲

你丟我撿 避險基金趁股災進場抄底美國科技股

編譯黃淑玲／綜合外電
美國紐約證券交易所，交易員正在工作。 (路透社)
美國紐約證券交易所，交易員正在工作。 (路透社)

全球金融市場周一（5日）鬧股災之際，散戶恐慌賣股，坐擁巨額資金的機構投資人行動相反，他們進場抄底，逢低買進，避險基金更是大買科技股。

彭博資訊報導，高盛彙編的主要經紀業務（prime brokerage）資料顯示，就在菜鳥投資人縮手時，無論是做多還是做空的避險基金，都大舉買進美國個股，一反先前長達一個月的賣股熱潮，避險基金們的買股速度，是今年3月以來最快。

周一美股標普500指數創下近兩年來最大跌幅，後來在高於預期的經濟數據提振下才脫離低點。數據顯示，當天對美國個股的淨買入規模達到約五個月來最高水準。

高盛表示，科技股是周一領跌美股的類股之一，避險基金抄底買入，對資訊科技類股的增持規模，創6月以來最大。鑑於最近幾個月避險基金一直在拋售大型科技股，這次突然大舉買入是一個明顯的反轉。不過，由高盛的數據可以看出，即使在周一的買盤之後，避險基金對資訊科技類股的持倉，目前仍處於十多年來最低配水準。

另外，摩根大通的分析指出，在周一美股交易時段大跌時，看到機構投資人出現了140億美元的淨買盤。

彭博指出，專業交易員選擇今年以來股市最差的這一天，重新進場。對他們而言，所有的波動是對經濟數據的過度反應，美國經濟雖然正在轉弱，但還不到確認已經衰退的地步。後來美股自低點強勁反彈，就可知道避險基本所有動作。

避險基金研究公司PivotalPath執行長Jonathan Caplis表示，「許多避險基金將拋售視為買入機會」，「與我們交談過的大多數基金經理都認為，當前市場下跌是短期的、受市場情緒驅動的，並非是涉及上市公司或美國經濟基本面的長期問題」。

不過，美股雖歷經大跌，以幾乎所有指標來衡量，估值還是在高檔。富蘭克林坦伯頓投資解決方案資深副總裁Max Gokhman形容這次機構投資人買盤，「如同你想要的一個名牌包，看到它打九折。雖然還是很貴，但你能告訴自己這買賣可以做。」

投資 美股 高盛

上一則

美超微營收遜預期、毛利率創新低 股價重挫13%

延伸閱讀

週一科技股大跳水 股票投資應用集體掉線

週一科技股大跳水 股票投資應用集體掉線
彭博資訊：抄底大型科技股時機未到

彭博資訊：抄底大型科技股時機未到
投資機構：龐大套利部位尚未釋出 市場賣壓未解

投資機構：龐大套利部位尚未釋出 市場賣壓未解
聯準會可能出手救市嗎？曾引發緊急降息的7大事件一次看

聯準會可能出手救市嗎？曾引發緊急降息的7大事件一次看

熱門新聞

科技龍頭鉅資挹注AI基礎建設，但成果不彰，華爾街等不下去了。（路透）

投入太多、幾無成效 AI泡沫應該要戳破了

2024-08-04 23:30
美國7月非農就業報告2日即將公布，失業率是否攀升備受關注，倘若從6月的4.1%升至4.2%，將觸發被視為經濟衰退領先指標的「薩姆規則」。（美聯社）

美國衰退指標「薩姆規則」2日將觸發？克魯曼：很可能但別慌

2024-08-02 07:18
美國上周五公布的就業數據令市場大失所望，導致美股上周五大跌，衰退說法甚囂塵上，但投資專家認為，投資人反應過度，加上聯準會即將降息，市場恐慌將會消退。(美聯社)

華爾街暴跌 衰退說法甚囂塵上 但恐慌終將消退

2024-08-04 09:29
5日美股開盤四大指數盡墨，道瓊工業指數更大跌逾1,000點。美聯社

美股道瓊開盤一度狂瀉千點 恐慌指數飆 美債價格揚

2024-08-05 10:27
美國7月就業市場急遽降溫，引發衰退疑慮，美股早盤四大指數盡墨，而且越跌越深。路透

美就業急降溫 美股道瓊暴跌逾880點 英特爾下殺28%

2024-08-02 11:00
全球股市突然賣壓狂湧，不光是美國就業市場急遽降溫、聯準會（Fed）遲遲不降利率、科技公司財報不如預期的問題。日本銀行（央行）可能更是讓全球股市歡樂派對變調的推手。路透

日圓急升重創日股 為何全球股市也遭殃？

2024-08-02 11:46

超人氣

更多 >
巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單

巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單
定存到期查無帳戶 5萬險沒了

定存到期查無帳戶 5萬險沒了
趙立堅妻子自曝罹癌：放棄化療僅剩6個月

趙立堅妻子自曝罹癌：放棄化療僅剩6個月
賀錦麗副手華茲鄉土親民 六四事件後曾赴中教書

賀錦麗副手華茲鄉土親民 六四事件後曾赴中教書
蛋吃太多？小心這5個危險副作用

蛋吃太多？小心這5個危險副作用