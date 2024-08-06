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美超微營收遜預期、毛利率創新低 股價重挫13%

編譯季晶晶／綜合外電
美超微電腦（Super Micro Computer）周二公布財報，營收和獲利均未達預期，且毛利率創新低，盤後股價慘跌13%。(路透)
美超微電腦（Super Micro Computer）周二公布財報，營收和獲利均未達預期，且毛利率創新低，盤後股價慘跌13%。(路透)

美超微電腦（Super Micro Computer）周二公布財報，股價在盤後交易先因全年營收展望比華爾街預測高出數十億美元，以及1拆10的股票分割計畫，一度飆高18%，但營收和獲利均未達預期，且毛利率創新低，致使股價很快急轉直下慘跌13%。

在止於6月30日的第4季，美超微剔除部分項目後的每股盈餘為6.25美元，表現遜於自己先前預測和分析師平均預估的8.25美元。營收是53.1億美元，也低於分析師平均預估53.2億美元。

高階主管在財報後電話會議上告訴分析師，該公司出現一些元件短缺的情況，如果有更多的供應，就能賣出更多產品。

對於為AI軟體提供動力的設備，市場需求躍增，有助帶動美超微的銷售，該公司預測截至2025年6月30日的本年度營收將達260億至300億美元，遠高於分析師平均預估的236億美元。

彭博分析師Woo Jin Ho說，投資人擔心像美超微、戴爾科技（Dell Technologies）和慧與科技（HPE）等公司銷售AI優化伺服器的長期獲利能力，超微上季未能達到自己的獲利目標，可能加深這些焦慮。

對於有報導指輝達（Nvidia）可能延遲推出新的Balckwell晶片，美超微執行長梁見後表示，當廠商推出新技術時，有可能延遲是很正常的事，而美超微仍能向合作夥伴提供液冷解決方案，不會受到太大的影響。

美超微上季毛利率為11.2%，創歷來最低紀錄，主要是該公司與一家大型雲端服務供應商的業務，以及引入更多新的液冷伺服器，需在供應鏈上進行投資，影響到利潤率。

高階主管表示，隨著該公司在台灣和馬來西亞建立新產品的供應鏈以及製造產能，計劃其毛利率能達到過去的14%至17%目標區間。

美超微也宣布了1股拆10股的股票分割計畫，10月1日開始交易。隨伺服器需求增加，超微股價今年來累漲116%，並被列入標普500指數和那斯達克100指數，但已較3月高峰期大跌約48%。

利率 投資 供應鏈

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