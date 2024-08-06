美股嚇跌…可逢低承接了嗎？ 專家：參考這美債市場指標很可靠

美國股市5日賣壓狂湧，史坦普500指數暴跌3%，如今已從7月攀抵的歷史高峰摔落8%。投資人可逢低承接股票了嗎？專家建議，不妨參考一種可靠的債市指標再作評估。（路透）

美國股市5日賣壓狂湧，史坦普500指數暴跌3%，如今已從7月攀抵的歷史高峰摔落8%。除了像輝達（Nvidia）這類飆股外，大多數股票可謂被「成長驚慌」嚇跌的。美國經濟現況果真瀕臨險境了嗎？股票跌那麼深，可逢低買進了嗎？或許可從信用市場找答案。

上周五公布的美國7月就業報告比預期弱，失業率攀升還觸發衰退指標「薩姆規則」，加上製造業數據也顯示成長減緩，頓時衰退警鈴大響。

投資 人現在想問的是：現在是美國經濟瀕臨衰退的時刻，或投資人現在只是終於察覺經濟減緩，而開始調整股票評價？

「信用利差」顯示美股沒事 超賣時可買進

道瓊社報導，巴隆周刊（Barron's）分析，目前信用市場的情況支持第二種論點。從信用市場角度來看，美國股市現在情況還好，並無大礙。

有別於美國公債有美國政府幾乎無懈可擊的信用作擔保，信用市場--公司債和抵押債券 --風險明顯較高，因為假如盈餘和景氣變差或就業情況惡化，可能導致企業和個人無法償債。這正是信用市場證券提供的殖利率 總是比公債殖利率高的原因。投資人要求更高的收益，以彌補因持有這些債券多承擔的風險。

因此，這類債券的投資人緊盯「信用利差」，也就是這些債券的殖利率比美國公債殖利率高多少個百分點。利差愈大，就顯示信用市場認為企業和家庭盈餘承受的風險愈高；利差愈小，市場對經濟和盈餘的展望就愈樂觀。

現況是，信用利差已經擴增。聖路易聯邦準備銀行的數據顯示，1年期以上的美國高收益債券（在債券當中屬於風險較高的），與同天期美國公債的殖利率相比，目前平均利差約3.7個百分點。這比三周前的3個百分點擴增，走勢圖看來呈現直線上升狀。這反映信用市場認為美國消費者的收入將不如預期，消費支出想必會隨之降低，而企業獲利也將縮水，進而推升貸款者無力履行債務的風險。

好消息是，據22V Research分析，信用利差只是回升到近期的歷史均值。之前，利差一直很低，即使現在已回升，仍然低於數月前的水準。在新冠肺炎疫情肆虐以及金融海嘯期間，利差曾竄升至二位數領域，與現在的水準相比有如天壤之別。

基本上，這顯示信用市場認定，美國企業獲利挺得住。

22V Research分析師德布雪爾說：「如果利差能保持在長期平均水準附近，在股市超賣的情況下買進，就很合理。」

投資人若想挑個指標密切觀察後續發展，信用利差不失為一種可靠的指標。

未來數日，如果利差回穩，就表示綠燈亮起，可以買股票了。