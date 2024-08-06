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告別發跡地 馬斯克傳將關閉 X 舊金山辦公室

告別發跡地 馬斯克傳將關閉 X 舊金山辦公室

編譯黃淑玲／綜合外電
X在舊金山市中心「市場街」上的辦公大樓，2023年7月還沒把舊名推特（Twitter）的招牌拆下前，先到屋頂架起大大的、會發光的新名稱「X」。不過「X」招牌後來被抗議太閃，也拆了。 （美聯社）
X在舊金山市中心「市場街」上的辦公大樓，2023年7月還沒把舊名推特（Twitter）的招牌拆下前，先到屋頂架起大大的、會發光的新名稱「X」。不過「X」招牌後來被抗議太閃，也拆了。 （美聯社）

美國億萬富豪馬斯克傳出將關閉社群平台X位於舊金山的辦公室。X的前身是推特（Twitter），2006年在舊金山創立，馬斯克最新舉動，結束了這家社群媒體公司與源起城市近20年的關係。

知情人士告訴彭博資訊，X執行長雅卡理諾對員工發出電子郵件，通知他們公司即將搬出在舊金山「市場街」（Market Street）的辦公室，原在舊金山工作的員工分別改到聖荷西辦公室和帕洛奧圖工程辦公室上班。

紐約時報稍早也有報導X的舊金山辦公室將要關閉。彭博向X查證，未獲回應。

馬斯克2022年收購推特，將它改名為X。馬斯克一直發表他對舊金山的鄙視言論，也抱怨過舊金山的左傾文化讓推特太過自由派，也批評過加州州長紐森的治理。上個月馬斯克預告，X的總部將遷到德州，舊金山原辦公空間要出租。

推特在舊金山市創立時，一開始的辦公室並不在「市場街」，而是2012年因為可享有特別稅負優惠而與其他多家科技搬進該街區。該區由於白領上班族聚集有了生意忙碌的餐館、新的公寓住宅，繁榮一時。

可是新冠疫情之後，回到辦公室工作的人回流緩慢，舊金山苦於辦公室的高空置率。根據CBRE彙整的資料，舊金山目前辦公室空置率超過36%，仍居美國幾個大都會區之最。

舊金山市市長辦公室表示，X改到聖荷西或帕洛奧圖辦公的員工人數為120人。

舊金山 馬斯克 推特

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