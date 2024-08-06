藥房缺貨 禮來、諾和諾德爭減肥藥市場 產能跟不上

兩大減肥藥爭搶美國市場，但都面臨供應無法滿足需求的問題。（路透）

禮來公司的減肥藥Zepbound與諾和諾德的Wegovy競爭雖略見成效，但部分醫生表示，他們開處方的指導原則很簡單：哪個在藥房貨架上有貨。

根據分析師報告中引用的IQVIA數據，自去年12月推出Zepbound以來，禮來公司迅速拿下約40%的美國市場；截至7月19日當周的處方數量達到13萬個，而Wegovy的處方數量為20萬個。

單獨臨床試驗的數據顯示，Zepbound的平均體重減輕效果略高於Wegovy，促使一些患者尋求禮來公司的療法。但這兩家公司的產能都無法滿足前所未有的需求。

專門研究肥胖症的美國醫生指出，他們會依據藥架上的減肥藥來簽立處方，這意味著患者常常必須在這兩種藥物之間切換，以確保持續治療。

諾和諾德和禮來公司本周將公布上季財報業績，投資 人將關注這兩家公司的供應面訊息。

諾和諾德在其官網最新訊息中表示：「雖然我們將盡最大努力支持那些想要開始服用Wegovy的人，但重要的是要認識到總體需求將繼續超過供應，一些患者可能仍然難以配得Wegovy處方。」

禮來公司執行長上周表示，其減肥藥的短缺問題將「很快」結束。美國食品和藥物管理局(FDA )2日更新其官網表示Zepbound已經上市，但該機構並未將該藥物從短缺清單中刪除。FDA在聲明中表示，正與該公司合作以確認供應穩定。

兩家公司都宣布計畫斥資數十億元，透過擴大工廠、建造或收購新工廠以及尋求與外包藥品製造商達成更多交易來促進製造。

諾和諾德股東索恩堡投資管理公司總經理安德森表示：「對於兩家公司來說，目前業績的真正驅動力是供應問題，而不是需求問題。」

自今年第2季初以來，諾和諾德平均每周配發近17萬張美國Wegovy處方。根據分析師報告中的IQVIA數據，禮來公司的平均處方數接近10萬。