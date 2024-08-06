擔心美經濟衰退、全球持續拋售 專家：Fed恐無力迴旋

史米德資本管理公司執行長史米德(Cole Smead)警告，由於擔心美國經濟衰退迫在眉睫，全球市場持續拋售，聯準會 (Fed)可能沒有太多迴旋餘地。

他表示，聯準會仍在試圖應對大規模財政刺激措施的後遺症，這使得準確評估經濟狀況變得困難。

他說，「聯準會正試圖在某些方面與幽靈作鬥爭。幽靈是占美國GDP 7%的巨額聯邦赤字支出，而且很難解決不是你造成的這種問題。」「我認為鮑爾正在盡其所能來理解這個問題並透過貨幣政策來應對。但這是一個財政問題，而且財政問題沒有結束的一大。」

金融市場持續暴跌，7月就業報告弱於預期且失業率上升引發人們對美國經濟可能陷入衰退的擔憂，美國期指也反映出歐洲和亞洲的跌幅。

投資人越來越擔心，聯準會在將利率 提高到5.25%至5.5%之間以應對新冠疫情時代引爆的通膨後，降息 速度太慢。

聯準會在上周最新政策會議上維持利率不變，但市場預測，聯準會現在可能需要更快、更堅決地防止經濟衰退，利率期貨合約定價9月會議降息50基點的可能性為70%。

史米德表示，最新的通膨數據顯示，6月物價漲幅4年來首次下降，這對市場來說是一個正面訊號；但根本問題仍然存在。

他表示，他現在認為美國「在某個時候」會陷入衰退。不過補充說，這更有可能是由股市下跌導致的資產價值損失所造成的。

史米德指出，聯準會在應對美國大選週期帶來的額外通膨壓力以及中東更廣泛衝突的前景時將繼續面臨挑戰，「我們是否有可能在競選期間控制財政支出？」「答案是『不可能」。」

他說，「無論誰當選，無論是賀錦麗還是川普，都有興趣試圖提高任何可能的支出。」