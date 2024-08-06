美肉品銷售反彈 泰森食品上季業績超標

泰森食品第3季營收和獲利超出華爾街 預期，原因是肉類產品銷售反彈，而穀物價格下降降低了動物飼料成本。

該公司2023年銷售額下降，但由於外出用餐成本上升促使人們在家做飯，一些顧客在雜貨店購買更多商品，這對公司的銷售額有所幫助。

這家美國肉類加工商本季淨銷售額成長1.6%達到133.5億元，高於分析師預計的132.4億元。預計全年收入將與2023財年持平。

該公司最大的牛肉業務部門銷量成長4.4%，而上季平均屠體重量增加導致銷量增加2.8%。由於持續面臨牛隻供應有限的問題，該部門市場價格也上漲了1.4%。

話雖如此，在2023年仍面臨供應過剩困境的雞肉業務銷量下降3.2%，價格也下降了3.7%。泰森食品之前曾表示已降低產量，以與消費者需求保持一致。

泰森食品將2024財年雞肉調整後營收財測從先前的7至9億元調升至8.5至9.5億元。

由於供應充足，美國玉米和大豆期貨價格已跌至接近4年低點，這使得泰森公司育肥家禽的成本降低。

豬肉業務銷售額成長10.4%，泰森也調升該部門調整後營收財測。銷量成長1.2%，低於第2季成長率2.9%，當時該公司的生豬供應量有所增加。

根據LSEG數據，泰森食品調整後每股獲利87分，高於預期的65分。