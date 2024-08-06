美股最錢線／波克夏大賣蘋果 降低風險

巴菲特 旗下的波克夏 控股3日披露，第2季對蘋果公司的持股減少近50%，目前其持股約840億元，低於3月底時約1400億元的規模。

自2016年巴菲特首次披露持有蘋果股份以來，隨著市場地位的不斷鞏固，蘋果股價飆升近900%，為波克夏控股帶來巨大的未實現獲利。

Integrity Asset Management資深投資 組合經理人吉爾伯特(Joe Gilbert)表示。「巴菲特減持蘋果股份只是為了風險管理。」「如果對蘋果公司的長期性有任何擔憂，巴菲特會全部平倉。與波克夏控股對其他股票的減碼類似，巴菲特擁有可觀的未實現收益。」

雖然長期以來巴菲特的投資策略不容忽略，但波克夏控股對蘋果的持股近年來非常高，以至於某些投資人開始懷疑是否必須削減部位平衡持股。不過即使第2季減持近半數持股後，蘋果仍是波克夏的最大單一持股。

CFRA研究分析師塞佛特(Cathy Seifert)表示，「它們的投資組合仍然相當集中。」「這麼大的部位獲利了結，較能降低集中度風險。」

這也不是波克夏第一次減持蘋果股票。在今年5月年會上該公司便透露第1季減持了蘋果部位。當時巴菲特暗示稅務影響是減持股份的原因。

去年年底，巴菲特開始削減波克夏持有的蘋果股份，他在去年第4季拋售了1000萬股蘋果股票，約占其持有的蘋果股份1%。2024年初，巴菲特加快售股速度。今年第1季波克夏控股減持了13%的蘋果股份。

波克夏控股的收益通常會被在放大鏡下仔細研究，因為這反映了巴菲特的投資觀點，並透露美國經濟表現的跡象。從股票拋售來看，巴菲特縮減了對美股的投資，並將這些收益投入短期美國國債，這也可能預示著美國科技股泡沫過大。（財經新聞組）