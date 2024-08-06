我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗正式獲得民主黨提名 11月決戰川普

36年電梯噩夢 八旬老翁一邊抗癌一邊抗議

美股最錢線／波克夏大賣蘋果 降低風險

財經新聞組／綜合報導

巴菲特旗下的波克夏控股3日披露，第2季對蘋果公司的持股減少近50%，目前其持股約840億元，低於3月底時約1400億元的規模。

自2016年巴菲特首次披露持有蘋果股份以來，隨著市場地位的不斷鞏固，蘋果股價飆升近900%，為波克夏控股帶來巨大的未實現獲利。

Integrity Asset Management資深投資組合經理人吉爾伯特(Joe Gilbert)表示。「巴菲特減持蘋果股份只是為了風險管理。」「如果對蘋果公司的長期性有任何擔憂，巴菲特會全部平倉。與波克夏控股對其他股票的減碼類似，巴菲特擁有可觀的未實現收益。」

雖然長期以來巴菲特的投資策略不容忽略，但波克夏控股對蘋果的持股近年來非常高，以至於某些投資人開始懷疑是否必須削減部位平衡持股。不過即使第2季減持近半數持股後，蘋果仍是波克夏的最大單一持股。

CFRA研究分析師塞佛特(Cathy Seifert)表示，「它們的投資組合仍然相當集中。」「這麼大的部位獲利了結，較能降低集中度風險。」

這也不是波克夏第一次減持蘋果股票。在今年5月年會上該公司便透露第1季減持了蘋果部位。當時巴菲特暗示稅務影響是減持股份的原因。

去年年底，巴菲特開始削減波克夏持有的蘋果股份，他在去年第4季拋售了1000萬股蘋果股票，約占其持有的蘋果股份1%。2024年初，巴菲特加快售股速度。今年第1季波克夏控股減持了13%的蘋果股份。

波克夏控股的收益通常會被在放大鏡下仔細研究，因為這反映了巴菲特的投資觀點，並透露美國經濟表現的跡象。從股票拋售來看，巴菲特縮減了對美股的投資，並將這些收益投入短期美國國債，這也可能預示著美國科技股泡沫過大。（財經新聞組）

巴菲特 波克夏 投資

上一則

榮耀A股IPO 最快年底上市

下一則

美2大房貸機構嚴查商辦融資 鑑價須實地查核

延伸閱讀

別想著逢低買進 債券天王葛洛斯強調巴菲特賣股也顯示看衰股市

別想著逢低買進 債券天王葛洛斯強調巴菲特賣股也顯示看衰股市
巴菲特早料到股市修正 馬斯克指他賣掉近半蘋果持股

巴菲特早料到股市修正 馬斯克指他賣掉近半蘋果持股
全球恐慌性賣壓蔓延 蘋果盤前暴跌逾6% 輝達重挫8%

全球恐慌性賣壓蔓延 蘋果盤前暴跌逾6% 輝達重挫8%
分析師：美股多頭格局不變 投資專家認為Fed將啟動降息

分析師：美股多頭格局不變 投資專家認為Fed將啟動降息

熱門新聞

科技龍頭鉅資挹注AI基礎建設，但成果不彰，華爾街等不下去了。（路透）

投入太多、幾無成效 AI泡沫應該要戳破了

2024-08-04 23:30
美國7月非農就業報告2日即將公布，失業率是否攀升備受關注，倘若從6月的4.1%升至4.2%，將觸發被視為經濟衰退領先指標的「薩姆規則」。（美聯社）

美國衰退指標「薩姆規則」2日將觸發？克魯曼：很可能但別慌

2024-08-02 07:18
美國上周五公布的就業數據令市場大失所望，導致美股上周五大跌，衰退說法甚囂塵上，但投資專家認為，投資人反應過度，加上聯準會即將降息，市場恐慌將會消退。(美聯社)

華爾街暴跌 衰退說法甚囂塵上 但恐慌終將消退

2024-08-04 09:29
5日美股開盤四大指數盡墨，道瓊工業指數更大跌逾1,000點。美聯社

美股道瓊開盤一度狂瀉千點 恐慌指數飆 美債價格揚

2024-08-05 10:27
美國7月就業市場急遽降溫，引發衰退疑慮，美股早盤四大指數盡墨，而且越跌越深。路透

美就業急降溫 美股道瓊暴跌逾880點 英特爾下殺28%

2024-08-02 11:00
全球股市突然賣壓狂湧，不光是美國就業市場急遽降溫、聯準會（Fed）遲遲不降利率、科技公司財報不如預期的問題。日本銀行（央行）可能更是讓全球股市歡樂派對變調的推手。路透

日圓急升重創日股 為何全球股市也遭殃？

2024-08-02 11:46

超人氣

更多 >
豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬

豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬
首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山

首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山
好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫

好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫
巴奧體操／拜爾絲、李蘇妮掉下平衡木 中國周雅琴獲銀

巴奧體操／拜爾絲、李蘇妮掉下平衡木 中國周雅琴獲銀
紐約凌晨驚魂…東百老匯附近地鐵站 女子將2人推下軌

紐約凌晨驚魂…東百老匯附近地鐵站 女子將2人推下軌