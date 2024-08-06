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遇股市急墜…專家：視為演習 不要碰上就盲目拋售

賀錦麗正式獲得民主黨提名 11月決戰川普

財經簡訊

財經新聞組／整理

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霍尼韋爾印度子公司獲利佳

工程公司霍尼韋爾自動化發布財報指出，得益於現有訂單的執行，第1季獲利更高。這家美國霍尼韋爾國際公司的印度子公司獲利13.7億盧比、約1600萬美元，而一年前為10.3億盧比。分析師表示，持續項目的執行和穩定的成本有助於提高霍尼韋爾的獲利。該公司為工業客戶提供建築自動化解決方案，並設計減排和能源轉型產品。營收成長3%，達到96億盧比。總費用下降0.7%至82.1億盧比，主要是由於該公司歸類為「其他費用」的費用下降了41%。

傳瑪氏擬收購 家樂氏股價飆

媒體報導糖果巨頭瑪氏公司(Mars)正在探索收購該公司的可能性，品客薯片製造商家樂氏(Kellanova)股價飆升16.23%。瑪氏和以爆米花和Pop-Tarts等零食品牌而聞名的家樂氏之間的交易，將是包裝食品行業史上規模最大的交易之一。TD Cowen分析師莫斯可(Robert Moskow)在客戶報告中表示：「我們相信Kellanova的熱門零食品牌組合將與瑪氏完美契合，並幫助他們擴大國際市場規模。」

交易清淡 凱雷獲利不如預期

凱雷集團(Carlyle Group Inc.)靠撮合交易賺得的獲利不如預期。第2季可分配盈餘年減11.7%至3.432億元，合每股78分。分析師預測每股獲利為83分。下降的原因是私募股權部門從退出交易獲得的利潤減少。該業務是凱雷最大的可分配收益來源，也是該公司最著名的業務，但該業務類別下降了38%。與費用相關的收益飆升32%達到2.73億元，超過分析師預期的2.68億元。凱雷的信貸部門以及購買二手私募股權的企業推動了這些成長；每支公司的基金管理費都創下了歷史新高。

芝加哥Fed：利率過於限制性

芝加哥Fed行長古爾斯比誓言，聯準會將對經濟疲軟跡象做出反應，並表示現在利率可能過於限制性。在被問及勞動市場和製造業的疲軟是否會促使聯準會做出反應時，古爾斯比沒有承諾具體的行動方針，但表示，如果經濟疲軟，保持「限制性」政策立場沒有意義。他也拒絕就聯準會是否會在會間緊急降息發表評論。他說，「聯準會的工作非常簡單，就是就業最大化、穩定物價並維持金融穩定。這就是我們要做的。」

聯準會 利率 印度

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