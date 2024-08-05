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美股兩大指數已接近短線支撐區 要特別觀察「此貨幣」走勢

編譯／任中原
全球股市5日遭逢「黑色星期一」，恐慌性賣壓一路從亞股蔓延到歐美股市，但從技術分析來看，美股史坦普500與那斯達克100兩大指數已經接近短線的支撐區。 （路透）
全球股市5日遭逢「黑色星期一」，恐慌性賣壓一路從亞股蔓延到歐美股市，但從技術分析來看，美股史坦普500與那斯達克100兩大指數已經接近短線的支撐區。 （路透）

全球股市重挫，震央在美國股市。不過從技術分析來看，美股史坦普500與那斯達克100兩大指數已經接近短線的支撐區。

第一股支撐力道，在於兩大指數於去年10月27日觸底回升之後，所形成的上升趨勢線，而目前兩大指數都已經分別碰觸到這條趨勢線，應具有一定的支撐力道。

再從移動平均線來看，目前兩大指數都已經跌破50日移動平均線的支撐；上周五史坦普指數收在5,346.56點，距離100日移動平均線的支撐點5,307.28點不到1%，今（5）日很可能就碰到此一支撐水位。那斯達克指數上周五收在18,440點，已比100日均線支撐點18,731.60點低約1.5%，但尚未跌破3%，因此支撐力道尚未消失。

至於技術面能否真正發揮支撐力道，還須考慮其他因素。首先目前正是美國的財報熱季，上市公司業績好壞自然影響股價表現；其次，7月美國就業報告疲軟，引發經濟衰退憂慮，聯準會（Fed）決策官員必然將對經濟情勢發表看法，並可能對9月降息的幅度做進一步的暗示，也可能影響投資人信心。

比較令人擔憂的是日圓走勢。周一日圓又對美元升值3%，距離140關卡愈來愈近，顯示日本資金正快速從國際市場撤回，對全球股市是一項長期性的利空；因此日圓何時止升，將是觀察股市何時獲得支撐的關鍵因素之一。

表為那斯達克指數的一年內走勢、趨勢線和移動平均線。紅線為趨勢線、粉紅線為50日平...
表為那斯達克指數的一年內走勢、趨勢線和移動平均線。紅線為趨勢線、粉紅線為50日平均、綠線為100日平均、黃線為200日平均線。 （資料來源：彭博資訊）
表為史坦普500指數的一年內走勢、趨勢線和移動平均線。紅線為趨勢線、粉紅線為50...
表為史坦普500指數的一年內走勢、趨勢線和移動平均線。紅線為趨勢線、粉紅線為50日平均、綠線為100日平均、黃線為200日平均線。 （資料來源：彭博資訊）

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