美髮也課粉紅稅？女性花費比男性貴 沙龍漸甩依性別定價

在美國，女性到美容院理髮花費往往比男性高，多出的部分稱為「粉紅稅」。(圖／123RF)

女人到美容院理髮，再怎麼便宜也免不了花費30元以上，身邊的丈夫或男朋友、兄弟或叔叔伯伯、男性朋友花費卻少得多，有些店甚至只要10元，即使男女在同一家美容院理髮，價格仍大不同。

在美國，享用同樣服務或商品，女性花費往往比男性高，多出的部分稱為「粉紅稅」(pink tax)。理髮似乎也課徵「粉紅稅」？

收費男女有別 理由很複雜

支付系統供應商Square的交易數據顯示，去年，全美標準女性理髮平均成本為51.71元，男性為34.56元，兩者相差17.15元；在南達科他州，女性最便宜的理髮價格為31.43元，幾乎是同一州男性最便宜價格21.59元的一倍半。

大西洋另一端的情況也差不多如此。

2020年，總部位於英國的國際網路市調和數據分析公司YouGov對英國消費者調查發現，女性基本理髮費為40.8美元，可能包括洗髮和吹乾，是男性相同或類似服務平均費用15.5元的兩倍多。

YouGov另外提出，一年下來，女性理髮費用約172元、男性平均89元；YouGov數據新聞主管史密斯(Matthew Smith)稱，女性理髮頻率往往較男性低，全年理髮總費用還是高於男性。

儘管如此，理髮服務費男女有別，牽涉到的理由很複雜。

市面上有許多美髮沙龍和理髮店提供無數理髮、染髮和護理服務，雇用身懷不同技能和培訓水平的人員為不同髮質和長度的顧客服務。

加州 專業美容聯合會(Professional Beauty Federation)法律顧問瓊斯(Fred Jones)說，顧客尋求的體驗也大不相同。他說，美髮服務內容差異很大，有些高端服務要耗掉半天、甚至提供香檳，有些則是快速簡潔，顧客要求15 分鐘內快剪完畢。

正因為美髮服務牽涉的因素很廣，真的很難弄清楚男女理髮價格差距大是不是只因男女性別有別？

瓊斯說，目前似乎沒有人認為美髮業有性別歧視 。

相同服務 女收費為男2倍半

在全美各地為顧客與地方企業連結的Fash網站編輯法摩爾(Tara Farmer)認為，男女典型頭髮長短有別是導致女性美髮服務價格高於男性的主因。

法摩爾在1月公布的報告中提到，女性理髮比男性耗費更多時間，通常要處理較長頭髮並使用額外造型產品、工具和技術。

這一份報告發現，全美女性理髮平均45至75元，男性則是25至50元。

染色等附加服務動輒將女性理髮價格推高至三位數。Fash數據顯示，2022年，漸變光線手刷染(balayage，將染料集中到髮尖的自然著色法)平均價格175元。

英國的國家美髮美容聯合會(National Hair & Beauty Federation, NHBF)執行長拉里西(Caroline Larissey)表示，女性比男性更可能要求各種額外服務，除了使用洗髮精，還會接受護理以及剪髮兼吹乾，男士通常只是剪髮，甚至乾剪不洗髮。

不過，拉里西說，即使是一樣的理髮服務，女性收費仍是男性的兩倍半。

有些理髮院已開始根據顧客在椅子接受服務的時間計費，而不按性別區分；英國組織NHBF鼓勵店家這麼做。

性別定價「陳舊且過時」

紐約市髮型師蘭金(Kristin Rankin)認為應完全廢除依性別定價；到美容學校學習當髮型師時，重點是學習如何剪髮，如果區分如何剪男性或者女性頭髮，是荒謬的。

蘭金2016年創立非營利組織Dresscode Project，培訓髮型師和美髮沙龍老闆，創造肯定人們性別認同 的環境，許多情況下，性別認同並非「男人」或「女人」的二元類別。

有兩種方法可跨越性別。第一是根據客戶頭髮長度或剪髮所需時間計費。蘭金補充，依性別定價營造一種容易性別歧視的氛圍，可能產生巨大的心理影響。

位於科羅拉多州丹佛市的Goldie x Bob便是跨性別美髮沙龍，創辦人伯恩斯(Liz Burns)五年前放棄性別價目表，改採依時間和專業付費模式，與性別無關。該美髮沙龍經理希思(Ashlie Heath)說，短髮理髮會先自動預約一小時，如果實際操作只花30分鐘，顧客便只須支付30分鐘費用。

改採新模式之前，Goldie x Bob的男士理髮平均收費60元，包括基本洗頭和理髮。女性類似服務收費往往85元。

伯恩斯說，之前男女定價有別的主因是服務內容略有不同，女性顧客頭髮通常較長且需要吹乾、需要更多時間定型，男性頭髮較短，需要的造型服務不多、而且不介意讓頭髮自然乾。

伯恩斯坦言，如果繼續依性別定價，陳舊且過時，改採性別中立定價旨在促進包容和公平性；轉變以來，到沙龍消費的男性和非二元性別顧客有所增加。

蘭金也認同「頭髮無性別之分」，他說，頭髮「其實是頭頂上的死細胞。」