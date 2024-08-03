美國經濟惡化？晶片股落入熊市「下跌超過20%」 下周財報將曝線索

有投資人認為，經濟數據疲軟只是給人獲利了結的好藉口。（美聯社）

那斯達克綜合指數周五陷入修正，投資 人大舉拋售大型科技股，不過三周即蒸發超過2兆美元。代表晶片股的費城半導體指數更自高點下跌超過20%，按定義已形成熊市。美國經濟是否真的開始急轉直下，還只是給了投資人獲利了結的藉口，或許可以從下周企業財報透露更多線索。

下周將陸續有企業發布第2季財報，這將提供更多關於消費和製造業景氣狀況，值得注意的有迪士尼、卡特彼勒（Caterpillar）、好市多（Costco）、禮來（Eli Lilly）和美超微（SMC）。

那斯達克綜合指數周五大跌2.4%，較7月10日所創的高峰回落逾10%。標普500指數下跌1.8%；道瓊工業指數一度大跌逾900點，隨後收復部分失地，收盤下跌610.71點，跌幅1.5%。

在英特爾（Intel）暴跌26.1%的拖累下，費城半導體指數周五大跌5.2%，台積電ADR也重挫5.3%。7月10日以來，台積電ADR和輝達（NVIDIA）已雙雙下跌逾18%，費半大跌超過20%，

美國10年期公債殖利率大跌至3.795%，創下新冠疫情開始以來最大單周跌幅，可見第3季投資人紛紛拋售股票，轉而搶進政府債券較安全的資產。市場不安心理也讓有「恐慌指數」之稱的波動率指數漲到去年3月來最高水準。

就業 、製造和建築數據疲軟，引發本周四股票和其他高風險投資賣壓。周五就業報告更加劇拋售之勢，上個月美國新增11.4萬個職位，遠低於經濟學家預期，失業率則上升至近三年來最高的4.3%。

如今，投資人開始擔心美國經濟大幅降溫，懷疑聯準會（Fed）是否拖得太久才降息 ，也擴大押注9月將大幅降息。Fed基金期貨顯示，9月降息2碼（0.5個百分點）的機率為71.5%，高於就業報告發布前的22%。

Independent Advisor Alliance 投資長薩卡雷里（Chris Zaccarelli）說：「如果這是經濟惡化的開端，那麼原有的押注都歸失靈，Fed需要以比兩天前所暗示的更大幅度和頻率來降息。」

超大型股遭到集中拋售，不只輝達，特斯拉也從近期高點下跌逾20%。與此同時，微軟和亞馬遜最近跌幅均超過10%。

Glenview Trust 投資長史東（Bill Stone）表示，「就像撞到牆一樣，市場出現驚人變臉。」「顯然不能只持有科技股，需要對較具防禦性的布局。」

對經濟走向特別敏感的羅素2000小型股指數本周下跌6.7%，表現落後其他指數，似反映美國經濟放緩甚至可能衰退的可能性。

Piper Sandler投資策略長坎特羅維茲（Michael Kantrowitz）周五撰文寫道，降息「不再是股市的利多」，他建議布局優質的股票，特別偏好公用事業類股。

不過，樂觀的投資人不在少數，Benjamin F. Edwards的投資主管洪巴哲（Bill Hornbarger）說：「市場拉回個10%並不罕見。平均來說，大約每年會遇到一次這樣的情況，」「我認為，經濟數據疲軟只是給人獲利了結的好藉口。」

高盛首席經濟學家哈齊亞斯（Jan Hatzius）周五表示，他預料不會出現經濟衰退，並指出Fed有足夠的空間來因應任何經濟疲軟。他在CNBC節目上說：「他們有525個基點的降息空間。」「我不預期下一次開會會降息50個基點，但如果有需要，他們大可大幅寬鬆。」