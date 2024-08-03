我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兒童暑假糧食券 9月3日前仍可申請

紐約市府注資200萬 確保少兒安全過暑期

美國經濟惡化？晶片股落入熊市「下跌超過20%」 下周財報將曝線索

編譯劉忠勇／綜合外電
有投資人認為，經濟數據疲軟只是給人獲利了結的好藉口。（美聯社）
有投資人認為，經濟數據疲軟只是給人獲利了結的好藉口。（美聯社）

那斯達克綜合指數周五陷入修正，投資人大舉拋售大型科技股，不過三周即蒸發超過2兆美元。代表晶片股的費城半導體指數更自高點下跌超過20%，按定義已形成熊市。美國經濟是否真的開始急轉直下，還只是給了投資人獲利了結的藉口，或許可以從下周企業財報透露更多線索。

下周將陸續有企業發布第2季財報，這將提供更多關於消費和製造業景氣狀況，值得注意的有迪士尼、卡特彼勒（Caterpillar）、好市多（Costco）、禮來（Eli Lilly）和美超微（SMC）。

那斯達克綜合指數周五大跌2.4%，較7月10日所創的高峰回落逾10%。標普500指數下跌1.8%；道瓊工業指數一度大跌逾900點，隨後收復部分失地，收盤下跌610.71點，跌幅1.5%。

在英特爾（Intel）暴跌26.1%的拖累下，費城半導體指數周五大跌5.2%，台積電ADR也重挫5.3%。7月10日以來，台積電ADR和輝達（NVIDIA）已雙雙下跌逾18%，費半大跌超過20%，

美國10年期公債殖利率大跌至3.795%，創下新冠疫情開始以來最大單周跌幅，可見第3季投資人紛紛拋售股票，轉而搶進政府債券較安全的資產。市場不安心理也讓有「恐慌指數」之稱的波動率指數漲到去年3月來最高水準。

就業、製造和建築數據疲軟，引發本周四股票和其他高風險投資賣壓。周五就業報告更加劇拋售之勢，上個月美國新增11.4萬個職位，遠低於經濟學家預期，失業率則上升至近三年來最高的4.3%。

如今，投資人開始擔心美國經濟大幅降溫，懷疑聯準會（Fed）是否拖得太久才降息，也擴大押注9月將大幅降息。Fed基金期貨顯示，9月降息2碼（0.5個百分點）的機率為71.5%，高於就業報告發布前的22%。

Independent Advisor Alliance 投資長薩卡雷里（Chris Zaccarelli）說：「如果這是經濟惡化的開端，那麼原有的押注都歸失靈，Fed需要以比兩天前所暗示的更大幅度和頻率來降息。」

超大型股遭到集中拋售，不只輝達，特斯拉也從近期高點下跌逾20%。與此同時，微軟和亞馬遜最近跌幅均超過10%。

Glenview Trust 投資長史東（Bill Stone）表示，「就像撞到牆一樣，市場出現驚人變臉。」「顯然不能只持有科技股，需要對較具防禦性的布局。」

對經濟走向特別敏感的羅素2000小型股指數本周下跌6.7%，表現落後其他指數，似反映美國經濟放緩甚至可能衰退的可能性。

Piper Sandler投資策略長坎特羅維茲（Michael Kantrowitz）周五撰文寫道，降息「不再是股市的利多」，他建議布局優質的股票，特別偏好公用事業類股。

不過，樂觀的投資人不在少數，Benjamin F. Edwards的投資主管洪巴哲（Bill Hornbarger）說：「市場拉回個10%並不罕見。平均來說，大約每年會遇到一次這樣的情況，」「我認為，經濟數據疲軟只是給人獲利了結的好藉口。」

高盛首席經濟學家哈齊亞斯（Jan Hatzius）周五表示，他預料不會出現經濟衰退，並指出Fed有足夠的空間來因應任何經濟疲軟。他在CNBC節目上說：「他們有525個基點的降息空間。」「我不預期下一次開會會降息50個基點，但如果有需要，他們大可大幅寬鬆。」

投資 降息 就業

上一則

美7月失業率觸發衰退警鈴 美債全周大漲 分析師：殖利率將進一步探底

延伸閱讀

美7月失業率觸發衰退警鈴 美債全周大漲 分析師：殖利率將進一步探底

美7月失業率觸發衰退警鈴 美債全周大漲 分析師：殖利率將進一步探底
7月就業降溫 憂經濟衰退 美股大跌 市場料9月降息

7月就業降溫 憂經濟衰退 美股大跌 市場料9月降息
美駐北京大使：中威脅比蘇聯更大

美駐北京大使：中威脅比蘇聯更大
美智庫民調 逾半台灣人 認美下任總統定會協防

美智庫民調 逾半台灣人 認美下任總統定會協防

熱門新聞

美國7月非農就業報告2日即將公布，失業率是否攀升備受關注，倘若從6月的4.1%升至4.2%，將觸發被視為經濟衰退領先指標的「薩姆規則」。（美聯社）

美國衰退指標「薩姆規則」2日將觸發？克魯曼：很可能但別慌

2024-08-02 07:18
英國已摔出前十大製造國榜外，為工業革命以來首見。台灣則超車英國，成為第11大製造國。（美聯社）

工業革命後首見...英國摔出十大製造國榜外 甚至落後台灣

2024-07-29 08:24
投資人對經濟衰退的擔憂浮出水面，美股遭到拋售，道瓊工業指數下跌近500點。美聯社

經濟衰退之憂再起 道指大跌近500點

2024-08-01 16:51
美國7月就業市場急遽降溫，引發衰退疑慮，美股早盤四大指數盡墨，而且越跌越深。路透

美就業急降溫 美股道瓊暴跌逾880點 英特爾下殺28%

2024-08-02 11:00
全球股市突然賣壓狂湧，不光是美國就業市場急遽降溫、聯準會（Fed）遲遲不降利率、科技公司財報不如預期的問題。日本銀行（央行）可能更是讓全球股市歡樂派對變調的推手。路透

日圓急升重創日股 為何全球股市也遭殃？

2024-08-02 11:46
美國晶片類股賣壓難止，費城半導體指數25日收盤重挫2%，輝達（NVIDIA）股價也跌1.7%。路透

能低接NVIDIA等晶片股了嗎？分析師警告：當心接刀

2024-07-26 12:15

超人氣

更多 >
12生肖八月運勢 屬羊貪心點無妨、他將迎來人生光輝時刻

12生肖八月運勢 屬羊貪心點無妨、他將迎來人生光輝時刻
巴奧／一歲半開始上中文學校 虎媽養出金牌奧運擊劍手

巴奧／一歲半開始上中文學校 虎媽養出金牌奧運擊劍手
全紅嬋獎金千萬 家人駁靠她蓋房買車 哥：我們沒問她要錢

全紅嬋獎金千萬 家人駁靠她蓋房買車 哥：我們沒問她要錢
巴奧跳水／2.07分險勝 中國隊男雙3米板奪金

巴奧跳水／2.07分險勝 中國隊男雙3米板奪金
巴奧╱金牌有劃痕怎麼辦？ 大家都說找跳水王子戴利

巴奧╱金牌有劃痕怎麼辦？ 大家都說找跳水王子戴利