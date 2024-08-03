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財經簡訊

財經新聞組／整理

煉油利潤降 雪佛龍獲利不佳

受煉油利潤下降的影響，雪佛龍第2季獲利未達預期。這家石油巨頭還將在2024年底前把總部從加州聖拉蒙遷至德州休士頓；全公司部門將在5年內搬遷至休士頓。上季淨利下降26%至44.3億元，合每股2.43元；去年同期為60.1億元和每股3.2元。在調整2.43億元的外匯影響後，每股獲利為2.55元。營收從一年前的489億元增至511.8億元。美國煉油業務獲利2.8億元，較去年同期的11億元大幅下降74%；國際煉油利潤下降25%至3.17億元，去年同期為4.26億元。

司法部調查輝達反壟斷行為

根據《The Information》報導，美國司法部正在調查有關輝達涉嫌濫用其人工智慧(AI)晶片市場主導地位的投訴。報導指出，司法部已聯繫AMD等輝達競爭對手，收集有關投訴的資訊。調查人員正在調查如果客戶想從AMD等競爭對手購買AI晶片，輝達是否會向客戶收取更高的產品價格。此外，司法部也正在調查輝達是否向客戶施壓，要求購買額外的產品，例如連接伺服器的電纜。

波克夏連12日拋售美銀持股

巴菲特出售美國商銀持股未見稍停。根據最新的監管文件，波克夏控股在30日、31日和1日總共拋售1920萬股美國商銀股票，價格近7.79億元，平均價格為每股40.52元。波克夏現已連續12天拋售該銀行股票，總銷售額超過38億元。以1日收盤價39.5元計算，其剩餘9.424億股的市值為372億元。美國商銀在波克夏持股榜單上跌至第三位，落後蘋果和美國運通。在瘋狂拋售之前，美國商銀長期以來一直是波克夏的第二大持股。但波克夏仍是該行最大股東，持有12.1%股份。

全球股票基金連6周淨流入

截至7月31日，全球投資人連續第6周淨買進股票型基金，原因是預期聯準會最快將在9月降息，這可能會降低企業借貸成本。根據LSEG數據，投資人在前7天淨買進115.5億元後，本周淨買進51.9億元的全球股票基金。按地區劃分，亞洲基金以40.5億元淨流入領先，連續第9周資金流入；而美國基金則淨流入21.4億元。然而歐洲基金淨流出2.4億元。投資人出售了價值3.95億元的類股股票基金，連續第2周淨出售。

波克夏 輝達 司法部

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