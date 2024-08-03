特斯拉上海廠7月出貨量增15% 結束連3月下跌

特斯拉 上海廠7月出貨量增加約15%，結束其全球生產力最高工廠產量連月下降的局面。

根據中國乘用車協會(CPCA)發布的初步數據，特斯拉上月估計出貨7萬4117輛Model 3轎車和Model Y運動型多用途車；這比一年前和6月都有所上升；6月時特斯拉上海廠出貨量連續第3個月下降。

特斯拉在中國的生產速度仍低於去年前7個月，反映出對該公司電動車 的需求放緩。馬斯克 最近更加重視人工智慧(AI)和自駕車的開發，不過這些努力可能需要更長時間才能取得成果。馬斯克在7月證實，機器人計程車原型機的揭幕活動將延後大約兩個月到10月。

比亞迪持續擴大在中國新能源汽車市場的領先地位，銷量較去年同期成長31%至34萬799輛。雖然7月插電式混合動力車的交車量激增67%至21萬799輛，但純電動車銷量卻跌至5個月來的最低水準。

中國乘用車協會估計，在經濟成長放緩和消費者支出低迷的背景下，新能源乘用車批發量較上月下滑約3%。

中國另外三家在美上市電動車製造商蔚來汽車、小鵬汽車和理想汽車中理想汽車表現突出，銷量5.1萬輛，環比成長6.8%，年增近50%，主要是由於其大續航力電動車備受歡迎。