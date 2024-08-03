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美國最錢線/AI支出競賽 科技巨頭欲罷不能

財經新聞組／綜合報導

有關人工智慧(AI)的支出過度瘋狂；在這個財報季，各大科技公司讓投資人了解了有關支出速度的更多細節。

Meta將資本支出財測上修至370至400億元。微軟上季花了190億元，其中包括伺服器機台租賃。亞馬遜今年至今已花費300億元，並表示將在2024年結束時再提高一個檔次。

這些科技巨頭不斷對大眾洗腦：生成式AI是下一個智慧型手機、下一個網路，是一種革命性技術。這就是為什麼這些公司在生成式AI軍備競賽中增加支出；它們肯花大錢也是因為深信這一點。

但風險是否太高，以至於即使生成式AI的承諾無法滿足那些崇高的期望，這些公司及其客戶試圖將其硬塞到不真正需要的產品和流程中？

歷史上充斥著一些未能達到預期效果的「革命性」技術。例如數位助理，如亞馬遜的Alexa。《華爾街日報》最近引述一位前高階員工的話說：「我們擔心雇用了1萬名員工，結果只打造出一個智慧計時器。」根據報導，蘋果每年花費10億元開發一款據稱會改變產業的汽車，但今年初放棄了這項努力。

對於Alphabet、Meta、微軟，甚至特斯拉來說，情況似乎更是如此，它們將AI作為向投資人推銷的重點。他們有動機讓它發揮作用，而且是越快越好。

紅杉資本合夥人卡恩(David Cahn)在最近一篇文章中指稱基礎設施構建了一個「競相升級的循環」，並認為超大規模企業的行動將更加緩慢，甚至可能是理性的，即使不是互相追隨。

如果投資人對微軟獲利的不耐有任何跡象的話，接下來的消化期可能已經開始了。另一方面，Meta繼續在生成式AI上投入巨資。

Meta管理層仍然預計Meta AI將在2024年底成為最常用的AI助手，開源Llama 3.1可以支持更快的創新步伐、更好的社交和廣告商體驗和成本效益。（財經新聞組）

AI 投資 微軟

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