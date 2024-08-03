收購先鋒助攻 埃克森產量大增 Q2獲利優於預期

埃克森美孚第2季獲利優於預期，因為今年收購頁岩油公司先鋒天然資源(Pioneer Natural Resources)後產量增加。

埃克森美孚每股獲利2.14元，超出分析師對石油 產量和定價收益的預期，抵消了煉油業務的疲軟。與競爭對手英國石油、殼牌和康菲石油獲利優於預期相同。

財務長米克爾斯表示，更高的獲利「是由圭亞那和二疊紀盆地創紀錄的產量推動的」，抵消了天然氣 和燃料價格下降的影響。

淨利為92.4億元，高於一年前的78.8億元。

收購先鋒公司帶進美國二疊紀盆地的產量，凸顯出埃克森美孚比競爭對手完成交易的速度更快。雪佛龍和康菲公司仍在等待完成對其懸而未決交易的監管審查；雪佛龍本周表示，其收購赫斯案可能要到明年下半年才會完成。

米克爾斯表示，在達成收購先鋒協議後，埃克森2024年的產量目標將提高13%達到每天430萬桶石油當量(boepd)。2023年產量為每天374萬桶。

本季費用小幅成長，資本支出為70.3億元，高於去年同期的61.7億元；其中包括從先鋒收購的資產支出7億元。

埃克森美孚將年度資本支出財測提高至280億元，高於先前宣布的230至250億元。

業績還顯示營運現金流增加，可為更高的股票回購和股利提供資金。營運現金流從一年前的94億元攀升至105億元。

該公司計劃今年回購190億元的股票，這是其西方競爭對手中最高的股票回購計劃，高於去年的174億元。

第2季石油和天然氣產量較上季成長15%，達每日57.4萬桶，其中包括先鋒公司的貢獻。埃克森美孚預計先鋒公司本季產量將增加每日50萬桶。

其圭亞那廠今年預計產量約為每日60萬桶；5月時產量達到創紀錄的每日 66.3 萬桶。