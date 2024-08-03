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Fed釋降息訊號 美房貸利率暴跌 專家：市場更超前部署

財經新聞組／綜合報導
7月就業報告發布後，最受歡迎的30年期固定利率房貸利率大減22個基點。（歐新社）
7月就業報告發布後，最受歡迎的30年期固定利率房貸利率大減22個基點。（歐新社）

根據《抵押貸款新聞日報》報導，最受歡迎的30年期固定房貸平均利率2日大減22個基點至6.4%，達到2023年4月以來的最低利率。

這是由於上月就業報告弱於預期導致債券殖利率快速下跌所致。房貸利率大致跟隨10年期美國公債殖利率連動。

《抵押新聞日報》營運長格拉漢寫道：「聯準會主席鮑爾31日對2024年『多次降息』模稜兩可的開放態度，和今天上午大幅疲軟的就業報告之間，更激進的降息說法很快就會成為焦點。」

他指出，在聯準會9月會議之前還有兩份通膨報告和另一份就業報告，並補充指出，「如果未能提供與近期數據強有力的對比，那麼降息周期不僅已經開始，而且可能會涉及一定程度的影響。」

30年期固定利率本周初為6.81%，因此過去5天的跌幅相對而言十分巨大。近期的高點是4月下旬的7.52%，之後房屋銷量一直在下降。買家不僅要應對高利率，還要應對高房價和供應不足。此後供應有所改善，但價格仍過熱。

就負擔能力而言，短短幾個月的差異顯而易見。4月想要購買價值40萬元的房屋並支付20%首付和30年期固定房貸利率的買家，每月的付款金額約2240元，不包括保險和財產稅。而如今每月付款只需約2000元；更多買家也將有資格以今天較低的利率獲得貸款。

根據抵押貸款銀行家協會(MBA)說法，購屋房貸申請量較去年同期下降約15%。最新的利率下跌可能會刺激需求。

MBA首席經濟學家法蘭坦東尼(Mike Fratantoni)寫道：「市場比聯準會更超前部署，降低了包括房貸在內的長期利率，這應該會導致更多房屋購買和再融資活動的增加。」

殖利率 貸款 就業

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