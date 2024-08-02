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Nvidia應取代錯過AI大潮的英特爾、納入道瓊工業指數的呼聲響起

編譯季晶晶／綜合外電
道瓊工業指數該以AI覇主輝達（Nvidia）取代英特爾的呼聲響起。（路透）
道瓊工業指數該以AI覇主輝達（Nvidia）取代英特爾的呼聲響起。（路透）

英特爾（Intel） 周四發布災難性消息，包括要削減100億美元成本，從第4季起裁減15%的人力，以及停發股利，股價應聲在盤後暴跌20%，周五開盤後很可能寫下2000年9月以來單日最大跌幅。財經網站MarketWatch專欄作家Therese Poletti撰文呼籲，道瓊工業指數現在該納入AI覇主輝達（Nvidia），剔掉榮光已逝的英特爾。

英特爾錯過了AI熱潮。該公司最新版繪圖加速器晶片Gaudi 3預計在第3季量產，且預測下半年Gaudi能帶來5億美元營收，相較於超微（ AMD）預估其AI加速器晶片MI300能創造45億美元營收而言，真是微不足道。

Nvidia今年稍早進行以1拆10的股票分割，使之成為更吸引人的道瓊工業指數成分股候選者，因為道指以價格加權，Nvidia若未分割是不可能被納入的。

今年稍早，當道瓊工業指數以亞馬遜（Amazon）取代Walgreens Boots Alliance時，標普道瓊指數公司表示，這是在反映 「美國經濟不斷演變的本質」。

Poletti指出，雖然負責決定道指成分股變化的委員會行事隱密，但道指今年漲7.1%，標普500指數的漲幅則比道指高一倍，可以想像該委員會將研究其成分股組成。

道瓊 AI 晶片

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