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蘋果AI力拓版圖 庫克：與中國歐盟監管機構溝通討論

中央社台北2日電
蘋果公司執行長庫克。(路透社)
蘋果公司執行長庫克。(路透社)

蘋果公司（Apple）公布最新財報，執行長庫克（Tim Cook）在投資人電話會議中表示，為了盡快讓個人化智慧系統Apple Intelligence拓展至更多地區，蘋果正與中國和歐盟的監管機構進行討論，先了解監管相關要求。

蘋果於1日公布截至6月29日為止的2024會計年度第3季財報，整體營收年增5%至858億美元，優於市場預期，主因搭載M3晶片的MacBook Air筆記型電腦買氣攀升、iPhone 15系列手機需求回溫、服務收入創歷史新高。

庫克在財報公布後的投資人電話會議中，被問到Apple Intelligence在美國以外地區的上市計畫，特別是在中國與歐盟。

他表示，蘋果正與這2個地區的監管機構進行討論，蘋果目標是盡快把Apple Intelligence功能提供給所有使用者，但在提出相關時程之前，必須先了解監管機構的要求。

蘋果今年6月在全球開發者大會（WWDC）發表個人化智慧系統Apple Intelligence，宣告進軍生成式人工智慧（AI）領域，為iPhone等設備推出一系列新功能和軟體增強功能。

Apple Intelligence使用AI根據指令生成文字、圖像等內容，可在配備M1晶片和更高版本的iPad和Mac，以及iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max上使用。

根據科技網站9to5Mac的報導，雖然Apple Intelligence初期僅支援美式英語，明年才會納入更多語言，非美國地區的使用者仍可在設定中更改語系和地區，搶先預覽Apple Intelligence功能。不過，中國和歐盟用戶無法使用這個方法。

報導指出，蘋果先前曾發聲明表示，基於隱私和安全性考量，Apple Intelligence暫時不會在歐盟地區推出。此外，中國法規要求須將用戶資料儲存在中國當地伺服器，不得傳送到位於其他地區的第三方伺服器。

Apple iPhone

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