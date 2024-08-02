美股最錢線/Fed會前走跌 5天可望漲5%

投資機構Fundstrat Global Advisors聯合創始人兼研究主管李湯姆 (Tom Lee)預言，在聯準會 主席鮑爾 釋出「9月降息 」訊號後，美股可望在接下來5個交易日內上漲5%。

聯準會7月會議繼續按兵不動，維持聯邦基金利率目標區間在5.25%至5.5%不變，與市場預期一致。

雖然聯準會並未書面承諾會在9月降息，但鮑爾在會後新聞發布會上表示，降息最快可能在下次會議，即9月會議上發生。而且委員會的總體看法是，經濟正接近適合降息的水平。

鮑爾說，「問題在於，整體數據、不斷變化的前景和風險平衡，是否與通膨信心加強和勞動市場保持穩健相一致。如果滿足這個標準，最快可能在 9 月的下次會議上考慮降低政策利率。」

CME FedWatch工具顯示，市場預計9月降息的機率升至86.5%。

李湯姆在報告中表示，聯準會9月幾乎肯定會降息，這應該會引發股市反彈，尤其是考慮到那斯達克100指數近幾周已經出現約10%的修正，「總而言之，風險偏好(risk-on)時刻即將到來。」

他進一步解釋了他看漲的原因：過去兩年，只要美股在聯準會召開會議前下跌，會後5日漲幅最高可達5.5%，中位漲幅為3.4%。這意味著史坦普500指數在接下來5個交易日可能上漲200-300點。李湯姆說，「在我們看來，這是非常可信的。」

他強調，雖然降息25個基點幅度看似不大，但對現實世界的經濟產生影響，最終還可能間接對美國房市產生重大影響，「聯準會的降息幅度無論有多小，都將有助於緩解住房、耐久財和汽車市場的持續放緩。」（財經新聞組）