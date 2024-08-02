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財經簡訊

財經新聞組／整理

德商默克半導體業務改善

德國製藥和科技公司默克表示，其半導體材料業務的改善速度快於預期。該公司的人工智慧(AI)應用先進節點和材料在第2季出現轉折。默克的半導體解決方案業務占其電子業務的69%，是其3個部門中最小的一個，第2季淨銷售額成長10.4%，超出分析師預期。默克也提高電子產品的全年財測，表示預計「剩餘的半導體材料市場將在下半年逐步復甦」。

歐盟批准惠普企業收購案

歐盟委員會表示，已無條件批准惠普企業以140億元收購網路設備製造商瞻博網路(Juniper Networks)。委員會表示，其調查顯示，該交易不會顯著減少無線區域網路設備和存取點、乙太網路園區交換器和資料中心交換器市場的競爭。委員會也表示，合併後的公司的市場地位將保持適度，同時將繼續面臨來自廣泛競爭對手的競爭。

Carvana估獲利將高於預期

由於越來越多汽車買家考慮線上購物，二手車零售商Carvana預測全年核心利潤高於華爾街預期。Carvana多年來採取一系列措施，包括放慢庫存汽車採購速度、暫停部分招聘以及停止股票回購，以應對汽車需求的波動。這家以汽車自動販賣機聞名的公司31日表示，預計2024年調整後EBITDA在10至12億元之間，高於LSEG分析師的預期。

莫德納下修全年銷售額25%

莫德納(Moderna)將其2024年新冠疫苗和呼吸道合胞病毒疫苗(RSV)的銷售額預測下修25%或10億元，因為預計今年對歐盟的銷售額非常低。該公司先前預計今年銷售額約為40億元，這是該公司自2020年底推出新冠疫苗以來最低的年收入數字。莫德納第2季淨虧損13億元，合每股虧損3.33元；LSEG分析師之前預計每股虧損3.39元。第2季總營收為2.41億元，去年同期為3.44億元。

法拉利調升全年營收財測

法拉利調升全年核心營收財測。這家豪華跑車製造商第2季業績超出預期，主要受到更豐富的產品供應和個性化需求增加的支持。這家義大利超跑公司在財報聲明中表示，預計今年調整後息稅折舊攤提前利潤(EBITDA)將成長至25億歐元以上、合27億美元；先前的預測為至少24.5億歐元。

默克 莫德納 疫苗

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