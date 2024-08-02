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網路服務AWS第2季成長19% 成長速度超越整體亞馬遜

財經新聞組／綜合報導

亞馬遜表示，其雲端部門營收第2季成長19%，超出分析師的預期。

該公司的亞馬遜網路服務(AWS)營收為262.8億元，高於StreetAccount調查的分析師先前預期的260.2億元。

隨著越來越多企業將工作負載轉移到雲端並加強對人工智慧(AI)的投資，AWS的成長速度超越整體亞馬遜，但該公司面臨著來自谷歌、微軟和甲骨文日益激烈的競爭。

亞馬遜今年5月時表示，加曼(Matt Garman)將出任AWS執行長，接替塞利普斯基(Adam Selipsky)；塞利普斯基是在賈西(Andy Jassy)於2021年被任命為亞馬遜執行長時晉升的。加曼先前負責銷售、行銷和全球服務，包括為軟體開發商提供原始計算資源的EC2。

雖然AWS繼續引領雲端基礎設施市場，但微軟Azure和谷歌雲端也在後急起直追，這在一定程度上要歸功於AI模式的早期部署。微軟30日表示，本季來自Azure和其他雲端服務的收入成長29%；谷歌上周表示，其雲端收入、包括雲端基礎設施和Workspace生產力訂閱，也成長了29%。

不少企業已開始使用雲端服務來部署生成式AI模型，為OpenAI的ChatGPT聊天機器人等技術提供支援。與其他雲端供應商一樣，亞馬遜表示將在2024年大幅增加資本支出。這些動作都將推升輝達訓練和執行生成式AI的需求，帶動數十億美元的收入。

AWS目前占其母公司總營收的18%。而獲利更是全公司的印鈔機。

亞馬遜表示，AWS上季營業獲利為93億元，占全公司總獲利的63%。StreetAccount調查的分析師預計AWS營運獲利為85.1億元。

雲端 亞馬遜 AI

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