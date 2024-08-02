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美國首申失業金24.9萬人 11個月來新高

財經新聞組／綜合報導

上周美國新申請失業救濟金人數增至11個月以來最高點，顯示勞動市場有所疲軟，不過每年這個時候的失業救濟金申請往往會出現波動。

美國勞工部表示，截至7月27日當周初請失業金人數增加1.4萬人至經季節性調整的24.9萬人，為去年8月以來的最高水準。經濟學家預測將有23.6萬人申請失業救濟金。

截至7月20日當周，持續申領失業救濟金人數增加3.3萬人，經季節性調整後達187.7萬人。

自6月以來，申領人數一直呈上升趨勢，部分上漲歸因於與德州貝裡爾颶風造成的汽車工廠臨時停工和生產中斷相關的波動。

雖然今年申請人數突破19.4萬至24.5萬人的上限，但裁員人數仍然普遍較低。本周政府數據顯示，6月裁員率是2年多來的最低水準。由於聯準會2022年和2023年升息抑制了需求，就業率低導致勞動市場放緩。

全球就業顧問公司Challenger, Gray & Christmas發布的另一份報告顯示，7月美國企業計劃裁員人數下降47%至2萬5885人。今年以來，企業已宣布裁員46萬530人，比去年同期下降4.4%。然而，企業也計劃在7月雇用3676名工人。今年來雇主已宣布計劃雇用7萬3596名工人，是2012年以來的最低總數。

裁員 就業 勞工部

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