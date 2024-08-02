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美企1200萬員工想偷空看奧運 生產力估損26億美元

編譯吳孟真／綜合外電
民調顯示，有1,230萬名受訪者計劃不經主管同意，花至少六小時的上班時間觀賞奧運比賽。（歐新社）【作者：歐洲新聞圖片社，日期：2024-08-02，數位典藏序號：20240801190501907】
民調顯示，有1,230萬名受訪者計劃不經主管同意，花至少六小時的上班時間觀賞奧運比賽。（歐新社）【作者：歐洲新聞圖片社，日期：2024-08-02，數位典藏序號：20240801190501907】

美國有許多員工打算利用上班時間觀賞奧運比賽，但這估計將造成企業26億美元的生產力損失。

人力資源智庫UKG Workforce Institute日前針對美國民眾進行一項奧運觀賽行為調查，發現有1,230萬名受訪者計劃不經主管同意，花至少六小時的上班時間觀賞奧運比賽。這等同於近7,400萬小時的合計觀賞時間。若以美國勞動統計局（BLS）每小時平均35美元的工資計算，該數據所隱含的生產力損失，接近26億美元。

然而，BLS的薪資數據只涵蓋私人企業員工，且UKG的調查也顯示，為了看比賽，有760萬名受訪者預計請病假，還有470萬人打算翹班。這意味著，26億美元還低估了相關的影響。

UKG策略顧問黛芙琳說，17天的奧運期間，有很多機會可以看比賽，「這不只是一個周末活動」。

一份初期收視率調查顯示，美國民眾對巴黎奧運有強烈的觀賞興趣。而截至目前為止，今年奧運在電視和串流平台轉播的收視率，比2021年東京奧運，高出79%。

當然，奧運不是唯一會造成工作分心的體育賽事，只要看全美大學男子籃球錦標賽（NCAA）的「瘋狂三月」就知道。根據轉職顧問公司Challenger, Gray & Christmas研究，今年NCAA賽程期間，美國企業的生產力損失高達96億美元。

也就是說，無論如何都會有人無法克制在上班時間看比賽。果真如此，雇主該如何處理員工「不工作」的情形？人資專家建議，雇主應接受奧運就是有如此強大的吸引力，放員工一馬。

總部位於亞特蘭大的企業管理顧問公司Manager Method創辦人荷德說，若雇主不願意接受現實，可能造成員工憤恨，且「後續效應將遠遠超越短短兩周的奧運」。

人資專家普伊特-海恩斯表示，企業甚至可以更進一步，替員工舉辦看比賽派對，或與奧運相關的團隊打造活動。她說，這是一場難得的、讓幾乎所有人都能產生共鳴的盛事，也是企業可以利用的大好機會。

巴黎奧運 NCAA 亞特蘭大

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