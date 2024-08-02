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微軟將OpenAI列競爭名單 從夥伴變成亦敵亦友

編譯陳苓／綜合外電
微軟是人工智慧新創業者OpenAI的最大金主，但近來微軟卻把OpenAI列入競爭名單。（美聯社）
微軟是人工智慧新創業者OpenAI的最大金主，但近來微軟卻把OpenAI列入競爭名單。（美聯社）

微軟是人工智慧（AI）新創業者OpenAI的最大金主，但近來微軟卻把OpenAI列入競爭名單，凸顯雙方關係出現微妙變化，從合作夥伴變成亦敵亦友。

微軟在最新的年度報告中，將ChatGPT開發商OpenAI納入競爭對手名單，指出雙方在AI產品、搜尋及新聞廣告領域相互競爭。微軟的競爭榜單，多年來包括科技巨擘亞馬遜、蘋果、Google、臉書母公司Meta等。

此事受矚目的原因是微軟與OpenAI有長期合作關係。微軟是OpenAI的獨家雲端供應商，而微軟的商用和消費產品也採用OpenAI的AI模型。此外，微軟還是OpenAI的最大投資人，據報導共挹注了130億美元。

微軟和OpenAI為何從戰略夥伴變為競爭對手？可能原因如下，首先，OpenAI董事會去年11月突然撤換執行長奧特曼，卻未事先知會微軟掌門人納德拉，據傳引發納德拉不滿。其次，奧特曼剛被炒魷魚時，納德拉挖角他跳槽微軟，但隔天奧特曼就選擇重返OpenAI。微軟並在上月放棄了在OpenAI董事會的觀察員席位。再者，微軟替旗下搜尋引擎Bing加入AI功能，盼能爭取更多市占。但OpenAI也搶進此一市場，推出具有AI功能的搜尋引擎SearchGPT。不只如此，微軟3月宣布，找來Inflection AI公司共同創辦人蘇萊曼，掌理微軟AI部門；Inflection AI被視為OpenAI的敵手。據The Information網站，微軟想藉助蘇萊曼之力，研發自家的先進AI模型「MAI-1」，以減少對OpenAI GPT模型的依賴。

據悉，OpenAI對微軟的AI銷售貢獻良多。企業要使用OpenAI的模型，方法之一是直接付錢給OpenAI，另一方法是透過微軟Azure的OpenAI服務。

知情人士表示，今年3月為止，TikTok每月支付近2,000萬美元，以透過微軟使用OpenAI模型。這占微軟AI業務的總營收的近25%，估計該業務每月營收為8,300萬美元，每年為10億美元。

TikTok以往主要從微軟的對手Google、亞馬遜、甲骨文取得服務。上述數據顯示，微軟靠AI模型帶進新的雲端收入。

但這麼做有其風險，微軟AI銷售集中於單一客戶，而且這筆收入可能會快速減少。TikTok母公司字節跳動，打算開發媲美OpenAI的模型。這表示等字節跳動的模型就緒時，對OpenAI的花費將減少。

AI 微軟 OpenAI

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