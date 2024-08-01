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英特爾將裁員15%並停發股利 分析師質疑：這樣就夠嗎

編譯季晶晶／綜合外電
英特爾執行長基辛格。(歐新社)
英特爾執行長基辛格。(歐新社)

英特爾（Intel）周四表示，要裁員逾15%，且第4季起暫停派發股息，以便以處於虧損的製造業務為中心，追求逆轉勝。

英特爾同時預測第3季營收會低於預期，因其正努力應對傳統資料中心半導體支出下滑的窘境，把重點擺在AI晶片上，該公司在這個領域落後競爭對手。

總部位於加州聖克拉拉的英特爾股價在盤後交易暴跌20%至23.13美元，市值損失超過240億美元。該股先前在常規交易時段收跌5.5%到29.05美元，與周三安謀（Arm）提供保守財測後美國晶片股大跌同步。

英特爾執行長基辛格受訪表示：「我需要減少總部人員，增加外勤人員，為客戶提供支援。」關於停發股息，他說：「我們的目標是......隨著時間推移，派發具競爭力的股息，但現在，要專注於資產負債表、去槓桿化。」

此次裁員將影響約 17,500 名員工。截至6月29日，不包括部分子公司，英特爾共雇有116,500名員。該公司預計大部分裁員會在2024年底前完成。

該公司2025年還將緊縮營運開支，大減資本支出100多億美元，超過原先的計畫。

Running Point Capital投資長Michael Schulman表示：「100億美元的縮減成本計畫顯示，管理層願意採取強而有力措施來撥亂反正，解決問題。但我們都在問，『這樣就夠嗎』，而且執行長基辛格掌舵超過三年，這反應是不是太遲了？」

Schulman補充說，英特爾取消派發股利，短期到中期還可能進一步對股價造成壓力，因為這將使得只買收息股的ETF、指數和基金策略等剔掉英特爾。

截至6月29日，該公司現金及約當現金為112.9億美元，流動負債約320億美元。

華爾街聚焦英特爾為了追趕台積電，擴充製造產能所花費的巨額投資和龐大成本上。

Global X分析師Tejas Dessai指出：「一方面，隨晶片買家積極向AI晶片遷移，英特爾看到它的傳統資料中心業務受侵蝕。另一方面，英特爾正進行昂貴且具挑戰性的轉型，朝晶圓代工模式走。」

分析師認為，英特爾想振作晶圓代工事業要花上數年時間，並預期台積電在未來數年仍會保持領先優勢。

英特爾縮減成本計畫的其中一環是，2025年將資本支年減少17% 至215億美元，這是根據英特爾預測範圍的中點計算。它預計這些成本在 2024 年將大致持平。

根據LSEG資料，英特爾預計本季營收在125億至135億美元間，分析師平均預估為143.5億美元。

晶片 裁員 台積電

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