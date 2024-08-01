9月降息有望 美公債反彈 連三月走高 創三年來最長連漲

在聯準會主席鮑爾表示最快可能9月降息之後，美國公債價格反彈，殖利率全線下挫約10個基點或更多。（路透）

在聯準會主席鮑爾表示最快可能9月降息 之後，美國公債價格反彈，這是連續第三個月走高，創下三年來最長連漲之勢。

鮑爾說央行 開始調降借貸成本的時機即將到來之際，美國公債殖利率 全線下挫約10個基點或更多。2年期公債殖利率下滑至2月來最低，交易商預測今年至少降息兩次，從下次會議開始。

儘管聯準會官員一如預期地將目標利率維持在5.25%至5.5%之間，但鮑爾說數據指向較寬鬆貨幣政策的正確方向，令債券投資人深感振奮。他的評論讓預定周五發布的就業報告成為焦點，投資人渴望看到勞動市場降溫的進一步證據，那將有助央行做成不久後降息的決策。

Columbia Threadneedle利率策略師Ed Al-Hussainy表示：「市場價格已經相當多的反映了寬鬆政策，現在的壓力是於數據驗證。聯準會改變策略的壓力很大。」

利率交換合約顯示，交易員完全預期9月降息1碼，以及今年總計近70個基點的減幅。

Lord Abbett公司投資組合經理Leah Traub表示：「委員會尚未準備好完全承諾9月降息。所以他們不會承諾。但他們顯然仍向降息靠攏，我認為9月完全在考慮之列。」

官員在聲明中表示，聯準會 「關注其雙重任務—物價穩定和充分就業—兩方面的風險」，並補充說，央行預計 「在對通膨持續向2%邁進有更大信心之前 」不會降息。

這使得現在到9月的系列數據成為焦點，首先是美國勞工報告。下個月在懷俄明州傑克遜洞（Jackson Hole）舉行的央行研討會，也將為鮑爾提供機會，調整他向市場傳達的貨幣政策訊息。

前紐約聯準銀行總裁主席杜雷（Bill Dudley）周三接受彭博電視訪問表示，他預期央行官員到9月將有足夠信心一致投票決定降息1碼。

10年期公債殖利率本月已下跌約36個基點，創今年最大跌幅。彭博資訊的公債基準7月報酬率1.7%，全年轉虧為盈0.8%。

周三稍早，一份私人薪資報告顯示，美國新增勞工數為今年來最少。另一份政府報告顯示，美國第2季的勞工成本增幅低於預期。

同樣在周三，美國政府連續第二季維持長期債券單季銷量不變，且計劃在 「幾季內 」保持發行量穩定。一級交易商普遍預期這個結果。

在貨幣市場，聯準會的聲明放大了日本央行稍早舉行的鹰派會議的影響。日圓稍早升至3月以來最強勁水準，彭博資訊的美元指標則在鮑爾發言時最多挫低0.6%，創近三周以來的最大跌幅，貶至盤中低點。