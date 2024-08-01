貝萊德等大型機構摩拳擦掌 擬將私募資產納入ETF

貝萊德7月初宣布以32億美元收購另類資產數據服務商Preqin，即是貝萊德推動將私募市場指數化的一環。（路透）

貝萊德公司（BlackRock）和景順（Invesco）在內的大型投資 管理機構透露，他們希望透過指數股票型基金（ETF）的方式， 讓各種類型的投資人也有投資私募市場的管道。

但也不乏挑戰，即使這些投資界巨人也需要克服技術和監管方面林林總總的障礙，才能將房地產 和未上市公司之類的資產納入ETF。

景順美洲、歐洲、中東和非洲業務負責人Doug Sharp 證實，他們正在探求這個概念，但表示「不會像買一堆大樓然後把他們包裝成ETF基金那樣簡單。我預期這個領域會出現創新，但前路還不明朗。」

私募市場目前規模超過13兆美元，而同時每個月都有數以十億美元資金湧入ETF，因此投資界有很強的動機來結合私募市場和ETF這兩股市場力量。

貝萊德7月初宣布以32億美元收購另類資產數據服務商Preqin。貝萊德執行長芬克後來表示，這是貝萊德推動將私募市場指數化的一環。芬克說，貝萊德相信自己可以將指數化及旗下ETF部門iShares的原則引進私募資產領域。

貝萊德ETF和指數投資財務長 Samara Cohen本周在彭博電視受訪時表示，私募資產包裝成類似ETF短期內或許難以實現，但「未來可能對投資人非常重要」，「我們已經深入思考將我們已有的ETF和指數化能力延伸至私募市場。」

與此同時，規模6,710億美元的另類資產管理公司阿波羅資產管理已經表示，計畫透過ETF等零售管道出售私募信用。高盛 資產管理也表示正在思考私募資產ETF應該如何運作。

最大的挑戰是搞清楚資產和ETF之間流動性的不對稱。ETF是上市證券每時每刻都在交易，私募投資則幾乎沒有交易。

高盛資產管理的資產與財富管理全球負責人Marc Nachmann說：「就定義來說，另類投資缺乏流動性，而ETF整個核心就是流動性」，「我認為很多人，包括我們自己，都在思考如何運作。」