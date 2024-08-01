我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞洲製造業景氣仍擴張但稍有放緩 中國轉弱添陰霾

川普重回賓州造勢 點名這位圖表女子「救了我一命」

貝萊德等大型機構摩拳擦掌 擬將私募資產納入ETF

編譯劉忠勇／綜合外電
貝萊德7月初宣布以32億美元收購另類資產數據服務商Preqin，即是貝萊德推動將私募市場指數化的一環。（路透）
貝萊德7月初宣布以32億美元收購另類資產數據服務商Preqin，即是貝萊德推動將私募市場指數化的一環。（路透）

貝萊德公司（BlackRock）和景順（Invesco）在內的大型投資管理機構透露，他們希望透過指數股票型基金（ETF）的方式， 讓各種類型的投資人也有投資私募市場的管道。

但也不乏挑戰，即使這些投資界巨人也需要克服技術和監管方面林林總總的障礙，才能將房地產和未上市公司之類的資產納入ETF。

景順美洲、歐洲、中東和非洲業務負責人Doug Sharp 證實，他們正在探求這個概念，但表示「不會像買一堆大樓然後把他們包裝成ETF基金那樣簡單。我預期這個領域會出現創新，但前路還不明朗。」

私募市場目前規模超過13兆美元，而同時每個月都有數以十億美元資金湧入ETF，因此投資界有很強的動機來結合私募市場和ETF這兩股市場力量。

貝萊德7月初宣布以32億美元收購另類資產數據服務商Preqin。貝萊德執行長芬克後來表示，這是貝萊德推動將私募市場指數化的一環。芬克說，貝萊德相信自己可以將指數化及旗下ETF部門iShares的原則引進私募資產領域。

貝萊德ETF和指數投資財務長 Samara Cohen本周在彭博電視受訪時表示，私募資產包裝成類似ETF短期內或許難以實現，但「未來可能對投資人非常重要」，「我們已經深入思考將我們已有的ETF和指數化能力延伸至私募市場。」

與此同時，規模6,710億美元的另類資產管理公司阿波羅資產管理已經表示，計畫透過ETF等零售管道出售私募信用。高盛資產管理也表示正在思考私募資產ETF應該如何運作。

最大的挑戰是搞清楚資產和ETF之間流動性的不對稱。ETF是上市證券每時每刻都在交易，私募投資則幾乎沒有交易。

高盛資產管理的資產與財富管理全球負責人Marc Nachmann說：「就定義來說，另類投資缺乏流動性，而ETF整個核心就是流動性」，「我認為很多人，包括我們自己，都在思考如何運作。」

投資 高盛 房地產

上一則

豐田宣布上季獲利成長17% 為何股價還重摔8%?

延伸閱讀

日圓兩周來的瘋狂升勢能否持續 下周見真章

日圓兩周來的瘋狂升勢能否持續 下周見真章
美國9檔以太幣ETF上市 首日成交額逾10億美元

美國9檔以太幣ETF上市 首日成交額逾10億美元
巴菲特 再度拋售比亞迪股 持股降5%以下 估將全部出清

巴菲特 再度拋售比亞迪股 持股降5%以下 估將全部出清
加密貨幣又立里程碑 證管會核准首批乙太幣現貨ETF

加密貨幣又立里程碑 證管會核准首批乙太幣現貨ETF

熱門新聞

英國已摔出前十大製造國榜外，為工業革命以來首見。台灣則超車英國，成為第11大製造國。（美聯社）

工業革命後首見...英國摔出十大製造國榜外 甚至落後台灣

2024-07-29 08:24
巴菲特的波克夏7月大賣美國銀行持股。 (美聯社)

分三批脫手 巴菲特7月賣了30億元美銀股票

2024-07-30 03:10
美國晶片類股賣壓難止，費城半導體指數25日收盤重挫2%，輝達（NVIDIA）股價也跌1.7%。路透

能低接NVIDIA等晶片股了嗎？分析師警告：當心接刀

2024-07-26 12:15
Google母公司Alphabet下跌5.04%，創1月31日下跌7.5%以來最大單日跌幅。路透

科技股財報拖累 史指那指創2022年來最糟單日表現

2024-07-24 16:52
速食餐飲霸主麥當勞第2季全球銷售額自2020年來首度出現下滑。(美聯社)

麥當勞漲到民眾吃不起 全球銷售額4年來首現下滑

2024-07-30 00:10
美股25日早盤科技股賣壓持續。(路透)

美科技股早盤陷頹勢 企業內部人賣股速度逾十年高

2024-07-25 10:25

超人氣

更多 >
他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕

他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕
關之琳小8歲舊愛近照曝光 183公分型男變個樣

關之琳小8歲舊愛近照曝光 183公分型男變個樣
做出最美味的櫛瓜 3農民都說這是關鍵

做出最美味的櫛瓜 3農民都說這是關鍵
10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔

10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔
巴奧／陳芋汐、全紅嬋女子跳水雙人10米台奪金

巴奧／陳芋汐、全紅嬋女子跳水雙人10米台奪金