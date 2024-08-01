我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧奪金後壓力大 華裔李蘇妮罹腎病認不出鏡中人

交換學生來美靠Airbnb躋身百萬富翁 但一夕被戳爆

美上月新增就業人數今年新低 薪資增速下滑

編譯陳苓／綜合報導
美國民間企業上個月的新增就業人數，寫今年初以來新低。（路透資料照片）
美國民間企業上個月的新增就業人數，寫今年初以來新低。（路透資料照片）

有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國民間企業上月的新增就業人數，寫今年初以來新低，薪資成長也放緩。勞動市場轉疲、通膨降溫，使得聯準會（Fed）9月降息的呼聲更為高漲。

ADP研究所7月31日公布，美企7月增聘人數為12.2萬人，為1月以來新低，遜於彭博預測的15萬人，且不及6月上修後的15.5萬人。

與此同時，據ADP與史丹福數位經濟實驗室共同編製的數據，留任員工和跳槽員工的薪資增幅，均為2021年來最低。留任者的薪資年增4.8%，跳槽者的薪資則年增7.2%。

ADP首席經濟學家理查森說：「薪資成長減緩，勞動市場追隨Fed降低通膨的努力。要是通膨復燃，不會是因為勞動市場。」

ADP數據符合近來聘僱減緩的情況。這幾個月來美國失業率攀高，請領失業給付的人數也上揚。

當下美國利率仍居於20年高點，Fed決策者密切關注勞動市場是否出現惡化跡象。Fed於7月30、31日舉行政策會議，芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，交易者預估，Fed有接近九成機率，將在下次的9月會議後降息1碼。

另一方面，Fed極為注意的勞動成本指標，第2季降幅超乎預期，也支持通膨降溫的趨勢。31日出爐的聘僱成本指數（ECI），上季只提高0.9%，低於外界預估的上升1%。

美國政府的7月就業報告，預定周五（8月2日）發布，預料會顯示就業成長放緩。經濟學家估計，非農就業將增17.5萬人，增幅低於先前兩個月。

據ADP，就業成長集中在兩個產業，分別是貿易、運輸和公用事業，共增聘6.1萬人；營建業增加3.9萬人。其他出現成長的行業，還有餐旅業（2.4萬人）、教育和醫療服務（2.2萬人）、其他服務業（1.9萬人）。但專業和商業服務業的聘僱降低3.7萬人、資訊業減少1.8萬人、製造業減4千人。以地區而言，就業成長集中在南部。

美ADP新增就業人數。(資料來源：彭博資訊)
美ADP新增就業人數。(資料來源：彭博資訊)

就業 降息 利率

上一則

Fed稱通膨就業數據「正接近目標」最快9月降息

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

鮑爾說了什麼讓市場喝采 Fed決策五要點

鮑爾說了什麼讓市場喝采 Fed決策五要點
Fed 決策 鮑爾說可能最快在9月降息

Fed 決策 鮑爾說可能最快在9月降息
聯準會利率連8凍 暗示通膨正趨近目標 為降息開大門

聯準會利率連8凍 暗示通膨正趨近目標 為降息開大門
Fed決策在即 緊盯第3段會後聲明…沙盤推演3情境

Fed決策在即 緊盯第3段會後聲明…沙盤推演3情境

熱門新聞

英國已摔出前十大製造國榜外，為工業革命以來首見。台灣則超車英國，成為第11大製造國。（美聯社）

工業革命後首見...英國摔出十大製造國榜外 甚至落後台灣

2024-07-29 08:24
巴菲特的波克夏7月大賣美國銀行持股。 (美聯社)

分三批脫手 巴菲特7月賣了30億元美銀股票

2024-07-30 03:10
美國晶片類股賣壓難止，費城半導體指數25日收盤重挫2%，輝達（NVIDIA）股價也跌1.7%。路透

能低接NVIDIA等晶片股了嗎？分析師警告：當心接刀

2024-07-26 12:15
Google母公司Alphabet下跌5.04%，創1月31日下跌7.5%以來最大單日跌幅。路透

科技股財報拖累 史指那指創2022年來最糟單日表現

2024-07-24 16:52
速食餐飲霸主麥當勞第2季全球銷售額自2020年來首度出現下滑。(美聯社)

麥當勞漲到民眾吃不起 全球銷售額4年來首現下滑

2024-07-30 00:10
美股25日早盤科技股賣壓持續。(路透)

美科技股早盤陷頹勢 企業內部人賣股速度逾十年高

2024-07-25 10:25

超人氣

更多 >
他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕

他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕
關之琳小8歲舊愛近照曝光 183公分型男變個樣

關之琳小8歲舊愛近照曝光 183公分型男變個樣
做出最美味的櫛瓜 3農民都說這是關鍵

做出最美味的櫛瓜 3農民都說這是關鍵
10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔

10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔
巴奧／陳芋汐、全紅嬋女子跳水雙人10米台奪金

巴奧／陳芋汐、全紅嬋女子跳水雙人10米台奪金