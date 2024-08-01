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美股最錢線/債務泡沫潛藏 恐爆金融危機

財經新聞組／綜合報導

資深經濟學家和投資專家發出警告，美股可能正在形成一種極具破壞性的債務泡沫，潛在的損失可能對整個金融體系造成衝擊。

現任Versaca Investments負責人摩佑(Dambisa Moyo)在專欄文章中表達了對當前估值過高日益增加的擔憂。她指出，今年華爾街對人工智慧(AI)的熱潮極端地推高了大型科技股的收益，帶動三大主要股指屢創新高。

然而，更令人擔憂的是，美國可能正在經歷一種特別嚴重的泡沫，這種泡沫是由高額債務和所謂的「非生產性」資產所驅動的。與那些由現金或股權融資且對經濟有實際貢獻的生產性資產相比，這些非生產性資產的危害性要大得多，因為它們造成的損失對投資人而言更加深遠。

她進一步闡釋指出，次貸危機就是一個典型的例子，當時房地產市場的過度供應與高風險貸款行為相結合，最終導致房價暴跌三分之一。

雖然銀行業的貸款標準日益嚴格，許多經濟學家認為不太可能出現類似的危機。但摩佑警告，許多負債累累且生產力低下的公司似乎都在影子銀行領域獲得融資，而這個領域對債務的監管相對薄弱。

標普全球的數據顯示，負債累累、獲利能力較差的公司已經陷入困境，企業破產數量正在以疫情爆發以來的最快速度增加；6月的破產申請數量激增至346份。

摩佑補充指出，這些陷入困境的公司的損失可能會波及市場其他領域， 「雖然使用累積儲蓄的散戶所遭受的損失對整體經濟的影響有限，但使用『借入』資金、尤其是高槓桿率的資金所造成的損失，可能會迅速蔓延。一個多重資本來源和形式缺乏透明度的系統是極其危險的。」

其他華爾街專家也對股票和高收益公司的債務表示擔憂，特別是在市場估值如此之高的情況下。（財經新聞組）

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