歐元區7月通膨率升至2.6%

歐盟統計機構表示，即使服務業價格成長略有放緩，但歐元區7月整體通膨率意外升至2.6%。6月通膨率為2.5%，較5月的2.6%略有下降。經濟學家預計7月整體數據與6月的2.5%持平。不包括波動性較大的能源、食品、酒精和菸草價格的核心通膨率達到2.9%，高於經濟學家預估的2.8%。6月核心通膨數據為2.9%。廣受關注的7月服務業通膨率為4%，低於6月的4.1%。

花旗違反Fed內部交易規定

《路透》報導，根據去年12月的文件，花旗集團多次違反聯準會 限制公司間交易的規定，導致其內部流動性報告出現錯誤。根據所謂的《W條例》，銀行必須限制向其控制的附屬公司提供貸款等交易。該規則旨在保護政府承保最高25萬元的存款人資金。《W條例》是聯準會在20多年前制訂的，意在防止存款機構蒙受其相關實體的損失，例如將不良資產傾銷到附屬機構的資產負債表上或以優惠利率達成交易。

工業需求強勁 杜邦調升財測

工業材料製造商杜邦德內穆爾(DuPont de Nemours)全年財測，受益於對電子和人工智慧技術的強勁需求，其第2季業績超出預期。銷售額最大的電子和工業部門在半導體和消費科技產品強勁需求的推動下，本季淨銷售額成長7.1%。2024年調整後每股獲利預期從先前的3.45至3.75元調升至3.7至3.8元；淨銷售額預期從先前的121至124億元調升至124至125億元。

奇異醫療集團下修營收財測

奇異醫療集團下修全年營收成長預期，因預期中國銷售將放緩。該公司將有機銷售成長預期從先前的4%左右下調至1%至2%。該公司還表示，受到中國政府去年展開的反腐敗運動的影響，預計下半年將出現成長。根據LSEG數據，這家醫療設備製造商第2季調整後獲利為每股1元，超出華爾街預期的每股98分。

萬事達卡 上季獲利超出預期

由於客戶繼續大量刷卡消費，萬事達卡第2季獲利超出預期。萬事達卡交易量比去年增加10%；跨國交易量增加了17%。截至6月30日當季，獲利成長17%達到33億元，合每股3.5元，略低於LSEG預期的3.51元。在匯率 中立的基礎上，營收較上年同期成長13%達到70億元。