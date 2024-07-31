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黃仁勳身價一夜暴漲近120億美元 創個人財富單日增長紀錄

編譯季晶晶／綜合外電
Nvidia執行長黃仁勳的身價周三暴漲近120億美元，創下他個人財富單日增長紀錄。(美聯社)
Nvidia執行長黃仁勳的身價周三暴漲近120億美元，創下他個人財富單日增長紀錄。(美聯社)

輝達（Nvidia）共同創辦人兼執行長黃仁勳（Jensen Huang）的身價周三暴漲近120億美元，根據彭博億萬富豪指數，創下他個人財富的單日增長紀錄，原因是Nvidia市值一夜激增3,290億美元，寫下單日最大增長紀錄。

黃仁勳周三淨值增加，超過2月22日因Nvidia公布強勁財報、股價飆漲而增加96億美元。黃仁勳的身價一周以來首次重返1,000億美元以上到1,028億美元。

Nvidia的股價最近波動劇烈，因為投資人在聯準會預計9月降息之前，突然撤離價格飆高的科技股。但在競爭對手超微（AMD）發表了樂觀的營收預測、反映AI需求強勁後，情況在周三逆轉。Nvidia股價周三收盤時大漲13%到117.02美元，市值增加創紀錄的3,290億美元，今年來漲幅累計達到136%。

61歲的黃仁勳名列全球第14大富豪，排在戴爾（Michael Dell）後面。他最近依預先設定的股票交易計畫，穩定出脫部分持股，6月賣出價值近1.69億美元的股票，是單月套現最多的一次。

他並不是唯一賣股的內部人。今年上半年，Nvidia高階主管和董事共賣股逾7億美元，讓該公司有史以來的任一個時期都相形見絀。

黃仁勳 投資 輝達

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