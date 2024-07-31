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輝達反彈飆漲13% 市值陡增3,290億美元創紀錄

編譯葉亭均／綜合外電
輝達股價近期暴漲暴跌，彭博資訊形容，單日市值大增或大減千億美元已成常態。圖為輝達執行長黃仁勳。(路透)
輝達股價近期暴漲暴跌，彭博資訊形容，單日市值大增或大減千億美元已成常態。圖為輝達執行長黃仁勳。(路透)

輝達（Nvidia）本周狂野的波動有望創造紀錄。彭博資訊指出，一天市值大增或大減千億美元已經成為輝達的常態。

這家晶片大廠股價周三（7月31日）收盤大漲近13%，市值單日增加創紀錄的3,290億美元，再次刷新過去幾個月屢屢創下的紀錄。

在周三大漲13%的前一天交易，輝達股價才重挫7%，市值單日蒸發1,930億美元，延續近期波動走勢，而且劇烈波動的程度，甚至讓比特幣這類向來大漲大跌的資產相形失色。

根據彭博彙整的數據，光是7月，在八次最大市值蒸發事件中，輝達就占了四次。

輝達股價面臨波動來襲，正值投資人應付資金強烈大輪動，從高價科技股流向可望受惠於聯準會降息、先前股價表現落後的企業。輝達股價今年上半年飆漲150%，此後，優於預期的通膨數據點燃市場押注聯準會最快9月降息，投資人對AI類股獲利了結，把資金轉向銀行與景氣循環股。

這波資金輪動在一周前加速，當時Alphabet的AI支出令投資人擔心可能需要更長的時間才能看見獲利。不過在超微（AMD）公布AI晶片的樂觀財測後，稍微舒緩了上述疑慮，也讓資金急忙重返科技股。此外，在聯準會主席鮑爾表示，9月降息是檯面上的選項後，市場對於科技股與輝達的狂熱在周三加速提升。

Miller Tabak +首席市場策略師馬利（Matt Maley）表示：「輝達的波動顯示出投資人現在是有多麼困惑。他們擔心對AI的龐大資金投入將無法創造出人們在過往一年所期望的投資報酬。」

特定企業與特定產業事件更放大了股市的波動，例如超微的財報結果，以及微軟承諾進一步投資數十億美元於AI基礎設施；總體經濟消息，尤其是Fed降息時程與地緣政治壓力，也掀市場波瀾，甚至影響最大型的企業。

彭博分析師表示：「微軟宣布增加資本支出，主要由雲端和AI相關需求帶動，支撐了輝達近期的營收展望。」

雖然像是微軟、蘋果等大型股近期波動增加，但輝達的波動程度槓劇烈。馬利說，投資人「擔心資本支出題材可能消退」，「然而，他們也明白輝達表現依然很好，而害怕錯過（FOMO）的心態仍在每次大跌的反彈扮演推手」。

輝達 投資 AI

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