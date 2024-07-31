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巴克萊：川普若勝選利率波動加大 「賀錦麗交易」反之

編譯黃淑玲／綜合外電
根據巴克萊策略師分析過去歷史，美國總統經政黨更迭後，利率波動率會加大。(美聯社)
根據巴克萊策略師分析過去歷史，美國總統經政黨更迭後，利率波動率會加大。(美聯社)

巴克萊（Barclays）利率策略師最新的分析報告指出，如果川普贏得總統大選，利率的波動率將會上升，如果是賀錦麗勝出而來的「賀錦麗交易」，波動率會下降。

巴克萊策略師納席卡和魯索周二（30日）發表的研究說，利率波動率通常會在挑戰者贏得總統大選後的三個月裡上升。相反地，如果白宮仍然掌握在現任總統的政黨手中時，利率波動率就會下降。

到目前為止，華爾街大多專注於所謂的「川普交易」，也就是會因為川普當選而看好的市場交易，例如，押注長天期債券殖利率會走高，因為川普政府預期會有更寬鬆的財政政策。

巴克萊的策略師說，現在不妨來看看如果是賀錦麗成功讓民主黨續做白宮主人，而可能有的「賀錦麗交易」會是如何。

納席卡和魯索表示，民主黨獲勝將提供不同的機會，而市場目前低估了波動率下降的可能。他們兩人研究了過去近30年，也就是1996年以來的七次總統選舉中利率隱含和實現波動的模式。

他們在報告中寫道：「對於即將到來的選舉，結果也可能牽動利率走向（在我們看來，共和黨大獲全勝的情況下，利率會走高。而如果是在更有利於民主黨的情況下，利率會走低）。會是較高利率有著較大波動率，或是較低利率且波動率較低。」

因此，交易員若是想要押注在今年11月以後某個時間點的利率波動性下降，可以採行一種選擇權策略，策略的設計需要是利率交易如果落在最近區間時，也能有好表現。

巴克萊這份報告預估，如果川普獲勝，他領導的政策變化，像是提高關稅等，可能會在選後的幾個月內，令10年期公債的實現波動率（Realized Volatility）最多上升30個基點。假設賀錦麗獲勝的話，延續卸任總統拜登推動的政策，波動率將下降至大約10個基點。

納席卡和魯索提到，總統選舉政黨更迭後，波動性總會上升的歷史，源於三個關鍵問題的不確定性：通膨、央行政策和長期利率水準。他們指出，對消費者物價指數（CPI）、三個月期國庫券殖利率和10年期公債殖利率的預測，在總統政黨更替的選舉年，總是出現了更大分散。

殖利率 川普 賀錦麗

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