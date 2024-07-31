Fed決策前 最新利率料維持5.25%到5.5%

傑克森洞8月底的Fed年會，或許才是鮑爾明確表態9月降息的更佳時機。（路透）

美國聯準會（Fed）將於周三下午2時發布最新利率 決策聲明，預料將維持基準短期利率不變於5.25%到5.5%，這是20年來最高水準，同時為9月中旬的下一次開會啟動降息 鋪路。

有「Fed傳聲筒」稱號的華爾街日報記者提米羅斯列出以下Fed決策四個最重要的問題：

9月降息的標準在哪？

官員預料會修改會後聲明，可能暗示9月降息。看似微不足道的措辭變化，卻足以為9月降息前景定調。聲明若承認最近通膨好轉和風險更為平衡，加上前瞻指引的變化，將為鮑爾 的記者會定調。在記者會上，他可以詳細說明官員如何看待降息問題。

有分析師認為，鮑爾將為9月降息敞開大門，但不會明確承諾任何行動。彭博經濟學家認為，7月僅會「試探性暗示」9月降息，鮑爾會說「如果數據如我們預期那樣發展」，就有可能降息。

彭博經濟學家指出，Fed欲就還推的主要原因，純是因為在9月17-18日聯邦公開市場操作委員會（FOMC）開會之前，還有兩次通膨和就業報告待公布，數據可能會有很大變化。傑克森洞8月底的Fed年會，或許才是鮑爾明確表態的更佳時機。

為什麼降息真的近了？

最近通膨數據低於預期，此外，經濟可能比預期更放緩的跡象、特別在房市轉冷和低所得者消費疲弱的情況下，讓官員更為放心，認為較高的利率開始對景氣和通膨產生預期的效果。

印度央行前總裁拉姜（Raghuram Rajan）說：「Fed知道下對了藥——儘管經濟某些部分仍然強勁，但較弱的部分正在放緩。」

為什麼現在不降息？

多位待過Fed的官員和民間經濟學家已表示，所有支持9月降息的理由，即通膨好轉以及企業支出和聘僱減緩的跡象，都增加經濟走弱的不必要風險，同樣的理由也適用於現在，因此Fed應該在本次會議降息。

然而，Fed官員仍然表示，他們尚未完全確信通膨正朝著2%的目標穩定前進。在Fed的6月會議後，鮑爾表示，首次降息將是一個「重要的決定」，「你需要做對」。

首次降息後會發生什麼事？

去年以來，Fed官員在每季的經濟預測中顯示，一旦首次降息，可能每季都會降息1碼（0.25個百分點）。

Fed官員本周不會發布新的經濟預測，9月才會，屆時可知每季降息1碼是否仍是合理的預期。如果這段時間內勞動市場進一步疲弱，官員可能一開始每次開會都會降息。Fed接下來開會是在11月和12月。