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微軟上季營收優於預期 Azure雲端業務令人失望

財經新聞組／綜合報導
微軟雲端營收未達預期，掩蓋了總體表現優於預期的財報。（路透）
微軟雲端營收未達預期，掩蓋了總體表現優於預期的財報。（路透）

微軟30日盤後公布會計年度2024年第四季財報，雖然獲利和營收高於預期，但投資人轉而關注令人失望的雲端業績，導致盤後股價一度挫達 7%。

根據財報聲明，截至6月30日的第4財季，微軟營收年增15%至647.3億元，高於LSEG預期的643.9億元。淨利220.4億元，高於去年同期的200.8億元，合每股2.69元。經調整後每股獲利2.95元，高於LSEG預期的2.93元。

該公司包括Azure公有雲、Windows Server、Nuance和GitHub的頂級細分市場智慧雲端創造了285.2億元的收入，成長了約19%，但低於StreetAccount調查分析師一致認為的286.8億元。

Azure和其他雲端服務的營收本季成長29%，低於StreetAccount調查分析師預計的成長31%。微軟並未揭露該類別的營收。谷歌母公司Alphabet上周表示，其包括Workspace生產力軟體和Google Cloud Platform基礎架構的雲端業務營收成長約29%。

微軟的雲端業務對華爾街尤其重要，因為該公司正與亞馬遜網路服務(AWS)和谷歌競爭人工智慧(AI)服務。隨著生成式AI模型的快速發展，這三家公司都在大力投資以提高AI能力，並試圖吸引新創公司和大型企業。

包括Office軟體和LinkedIn在內的生產力和業務流程部門創造了203.2億元的收入；比StreetAccount一致預測的201.3億元成長了11%。

微軟的更多個人運算部門包括Windows作業系統、遊戲、裝置和搜尋廣告，貢獻了159億元的收入，成長14%，高於StreetAccount一致預測的154.9億元。

這項業績得益於個人電腦(PC)市場的鞏固。科技業研究機構Gartner估計，第4財季PC出貨量成長1.9%，高於上季0.9%的增幅。

在第4財季，微軟開始銷售具有AI功能的Surface PC，這些功能可以在線下執行某些功能而無需網路連線。戴爾、惠普和其他設備製造商也推出自有的所謂「Copilot+」PC。

微軟 雲端 AI

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