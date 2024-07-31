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巴菲特7月分三批減持美銀股票 進帳30億美元

財經新聞組／綜合報導

「股神」巴菲特波克夏控股賣出更多美國商銀股票，7月三度減持美國銀行股票，賣股進帳逾30億美元，在這家美國第二大銀行股價大幅上漲後獲利了結。

根據29日晚間提交的監管文件，波克夏控股在7月25日至29日期間以7.67億元價格出售了1840萬股該銀行股票。

自7月17日以來，波克夏已以30.5億元價格出售7120萬股美國商銀股票，將其持股減少6.9%至9.615億股。

截至29日收盤，波克夏控股仍持有美國商銀約12.4%的股份，價值395億元。在持股比例低於10%之前，它必須定期報告持股情況。

自去年10月底以來，美國商銀股價已上漲近三分之二。該股目前的本益比是帳面價值的1.2倍，而過去10年大部分時間都低於帳面價值。

巴菲特自2010年以來一直支持美國商銀執行長莫伊尼漢(Brian Moynihan)的領導。

2011年，波克夏買進價值50億元的美國銀行優先股，當時一些投資人擔心該行在清理2008年金融危機造成的巨額抵押貸款和法律負債後是否還有足夠的資本。

2017年，巴菲特在行使認股權證後將優先股換成普通股，最後斥資146億元買進美國商銀股票。在波克夏開始出售持股時，這些股票的價值超過450億元。

波克夏 巴菲特 貸款

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