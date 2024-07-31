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美股最錢線／財報無論好壞 投資人都支持

財經新聞組／綜合報導

這個企業財報季最繁忙的一周已經到來：而至今也出現了一個值得注意的現象：投資人全面支持企業。

美國商銀股票策略團隊公布的最新數據顯示，史坦普500指數成分股中約有45%的公司已經公布業績，未達到預期的公司受到的懲罰比平常要少。

該行數據顯示，在公布財報結果後的第二天，那些未達到獲利和營收預期的公司，股價平均落後於史指2.2%，不到以往落後2.4%的平均表現。

從盤中交易來看，這些公司的股價在公布糟糕業績後的第二天其實反而還上漲了0.6%。這意味著在盤後或盤前交易中都會出現負面反應，此時交易量減少可能會導致更大的波動性。

換句話說，投資人越是專注於一家公司與預測值的偏差，並在電話會議中聽取高階主管的意見、與分析師交談後，他們就越有可能支持該股。

這種支持也不表示投資大眾對那些無法跟上獲利成長預期擴大環境的公司表示同情。表現超出預期的公司的股價第二天跑贏史指2.4%，遠高於這些股票通常享有的1.5%的相對跑贏水平。

史指成分股有34%將於本周公布業績，美國商銀數據提到的寬容度將受到考驗。

但本周的一些早期回報顯示，投資人仍然普遍願意支持那些公布疲弱業績但強調業務即將好轉的公司。

麥當勞就是一個最好的例子。這家速食巨頭第2季業績令人失望，同店銷售額4年來首度下降。但高層在財報電話會議上發表的評論指出，新的促銷活動、尤其是5元的超值全餐，推動了客流量的增加，這足以讓投資人感到滿意；其股價29日收漲超過4%。

但投資人也應留意，所有公司都會在兩個不同的時間內公布財報：投資人希望從他們投資的公司獲得什麼，以及投資人希望從每家公司獲得什麼。當兩者都呈正面時，最大的贏面就會到來。

投資 麥當勞 史坦普500

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