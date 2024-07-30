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ETF當紅 「末日博士」羅比尼也插足

編譯劉忠勇／綜合外電
羅比尼因對2008年房地產泡沫的先見之明而名聲大噪，他始終質疑美國股市長期上漲的表現，並經常質疑美國經濟的健康狀況。(路透)
羅比尼因對2008年房地產泡沫的先見之明而名聲大噪，他始終質疑美國股市長期上漲的表現，並經常質疑美國經濟的健康狀況。(路透)

2008年預警金融危機而得到「末日博士」稱號的經濟學家羅比尼（Nouriel Roubini），也正準備插足規模9.4兆美元的指數股票型基金（ETF）市場，成為投入此領域又一位知名華爾街老手。

向美國證券與交易委員會（SEC）申報的文件顯示，Atlas America Fund將由連羅比尼在內三位基金經理人共同管理，並將積極投資於各種資產，可能包括美國政府、公司及市政債、房地產、股票和黃金。該基金旨在產生穩定回報，波動低，和股市大盤連動關係也低，免於金融市場受壓期間的衝擊。

羅比尼本人另經營Roubini Macro Associates，他是最近一位打著自己名號投入ETF的知名經濟學家和投資人。Fundstrat的 Tom Lee 周一也名列Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF的經理人之一。Fairlead的Katie Stockton於2022年推出了她的ETF，交易代碼為TACK，而Bianco Research的比安科（Jim Bianco）則和WisdomTree Bianco Total Return Fund聯名。

Strategas的ETF策略師Todd Sohn說：「ETF是資產管理的現在和未來，因此各路市場參與者——無論是經過考驗的還是未經考驗的——都向這包裝靠攏，試圖擴大投資客群和收入。」。然而，「未必保證成功，ETF的成功是贏來的，不是名號就能給的。」

羅比尼因對2008年房地產泡沫的先見之明而名聲大噪，他始終質疑美國股市長期上漲的表現，並經常質疑美國經濟的健康狀況。

最近，他共同撰寫了一篇論文，指責美國財政部操縱發債，以降低整個經濟體的實際借貸成本，這項指控遭到美國財政部長葉倫斷然駁斥。

魯比尼是Atlas Capital Team的聯合創辦人，由他協助開發投資策略，以防範通膨失控、氣候變遷和內亂在內的高風險局面。該公司官網表示，他們的領導團隊包括曾在國際貨幣基金、世界銀行、高盛集團、幣安和貝萊德公司任職過的人選。

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