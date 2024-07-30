英特爾裁員最快本周宣布辭退數千人 盤後股價應聲漲

英特爾傳出將裁員數千人。圖為該公司執行長基辛格6月4日在台北COMPUTEX論壇演說。(路透)

英特爾（Intel Corp.）計畫裁減數千人 以降低成本，為扭轉獲利和股價跌勢的努力提供資金。

知情人士透露，裁員 計畫最快本周宣布裁員計畫。英特爾本周四將公布第2季財報，該公司約有11萬名員工，其中不包括被分拆出來部門的員工。

執行長基辛格（Pat Gelsinger）正投入大量資金進行研發以提升英特爾技術，希望重返在他前任領導下英特爾遭侵蝕的半導體產業領導地位。英特爾發言人謝絕置評。、

裁員消息傳開後，英特爾股價盤後交易上漲逾2%，最高達30.8美元。先前在正規交易時段收跌2.27%到30.13美元。

英特爾的競爭對手，如輝達（Nvidia）和其他晶片 製造商，已在專為要求嚴苛但有利可圖的人工智慧晶片開發上衝刺。英特爾則面筆記型電腦和桌上型電腦晶片等主要業務需求不均的問題。

基辛格押注英特爾改良技術，並開展建廠計畫擴大代工業務。上周，英特爾從美光科技（Micron Technology）聘請Naga Chandrasekaran擔任全球營運長，負責公司整體製造業務。

英特爾2022年10月宣布裁員後，2023年裁員約5%，年底剩124,800人。該公司也放緩其他領域的支出。預計縮減成本能在2025年前省下100 億美元。

分析師預測，英特爾公布的第2季營收會持平於去年同期，2024年下半年成長溫和回升。根據華爾街 的預估，全年銷售將成長3%到557億美元，是自2021年來首見年度營收成長。