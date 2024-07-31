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有內鬼？哈瑪斯首腦遇刺前才見伊朗最高領袖 疑被洩漏行蹤

香港擊劍為何那麼厲害？除了逆境大心臟還有3原因

財經簡訊

財經新聞組／整理

豐田失速 上半年全球產銷下滑

豐田汽車今年上半年的全球銷售與產量同步下滑，因為在日本國內與中國大陸的銷售大幅衰退，抵銷了北美油電混合車熱銷的成績。豐田30日表示，包括子公司大發、日野在內，豐田集團的全球產量在今年首六個月年減9.8%至大約500萬輛，全球銷售年減4.7%至520萬輛。

默克業績佳 調升銷售額財測

默克第2季營收和調整後獲利超出華爾街的預期，因為其重磅抗癌藥物Keytruda以及其腫瘤和疫苗組合中的其他療法、以及新推出的心血管藥物的銷售強勁。由於對關鍵產品、尤其是腫瘤治療的需求增加，這家製藥巨頭還將全年銷售額財測調升至634至644億元。略高於該公司4月提出的631至643億元。調整後獲利財測從先前的每股8.53至8.65元下修至7.94至8.04元，以反映該公司收購Harpoon Therapeutics和EyeBio分別每股26分和51分的一次性費用。

引擎蓋問題 特斯拉召回180萬

由於引擎蓋問題可能會增加撞車風險，特斯拉將召回超過180萬輛汽車。特斯拉將召回部分2021-2024年款Model 3、Model S、Model X和2020-2024年款Model Y，因為引擎蓋閂鎖組件正在打開後可能無法偵測到引擎蓋重新鎖上。當車輛行駛時，未閂鎖的引擎蓋可能會完全打開，可能會遮住駕駛員的視線並增加碰撞的可能性。

BioNTch癌症藥2期試驗良好

德國新冠疫苗製造商BioNTech表示，該公司的癌症候選藥物BNT111在2期試驗中顯示晚期黑色素瘤患者的反應率顯著提高。BioNTech說，該試驗達到了主要目標。數據顯示，與晚期黑色素瘤患者的歷史對照相比，接受mRNA免疫療法候選藥物BNT111聯合PD-1檢查點抑制劑cemiplimab治療的患者，總體緩解率有統計學上的顯著改善。

客戶縮手 寶僑銷售額遜預期

寶僑公司第4季銷售額未達華爾街預期，原因是美國和歐洲對價格敏感的消費者削減支出，導致其美容和家庭護理產品成長放緩。第4季總銷量成長1%，而其產品類別的平均價格也上漲了1%。淨銷售額從去年同期的205.5億元下滑至205.3億元。根據LSEG數據，分析師預期為207.4億元。

豐田 特斯拉 華爾街

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