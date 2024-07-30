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財經簡訊

財經新聞組／整理

西方石油8.18億元出售資產

美國石油和天然氣生產商西方石油公司表示，將以約8.18億元的價格將德拉瓦盆地位於德州和新墨西哥州的部分資產出售給二疊紀資源公司，以削減債務。它還計劃分拆價值約1.52億元的資產，使年初至今已完成或宣布的分拆收益總額達到9.7億元。與二疊紀資源公司的交易將包括二疊紀盆地巴里拉卓油田總計2.95萬淨英畝土地；該盆地是世上最大的頁岩油帶，預計將有可能提高二疊紀資源公司的總產量。

Loews上季獲利成長25%

Loews表示，蒂施(James Tisch)將在掌舵25年後將執行長一職交給他的兒子班傑明。該公司還發布財報指出，由於保費上漲和投資回報率上升，上季獲利成長2.5%。截至6月30日當季，Loews的投資收入從去年同期的5.92億元增至6.39億元。該公司大部分收入來自其保險部門CNA，持有該部門約92%的股份。CNA第2季營收成長6.5%。本季Loews歸屬獲利為3.69億元，合每股1.67元，高於去年同期的3.6億元和每股1.58元。

去年房屋續保費用飆升21%

準備續簽房屋保單的消費者可能會遇到一些意想不到的價格衝擊。根據Policygenius的數據，2022年5月至2023年5月期間，續保的房屋保單價格平均上漲21%。專家表示，災難性惡劣天氣事件的增加導致了價格上漲，而且預計價格上漲的速度不會放緩。由於保險公司面臨更高的成本，他們會以更高的保費將這些成本轉嫁給消費者。然而，保險公司不會分享個人房主保費和風險的數據，因此很難計算氣候風險如何納入保單價格。

外國品牌手機6月在中出貨增

中國政府旗下中國資訊通訊研究院(CAICT)統計數據顯示，6月包括蘋果iPhone在內的外國品牌手機，在中國的出貨量增加10.9%達到287萬支，增幅低於前幾個月。CAICT表示，外國品牌手機在中國的出貨量較去年6月的259萬支成長。外國品牌手機通常以蘋果占最大宗，這意味著其業績在外資品牌手機整體出貨量數據中發揮著重要作用。CAICT數據顯示，6月中國手機整體出貨量成長12.5%達2491萬支。6月外資品牌手機出貨量成長較前兩個月放緩；前兩個月每月成長超過40%。

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