需更多數據確定 傳聯準會7月會議為9月降息鋪路

聯準會7月暫不降息的原因是要再多觀察一季的經濟數據。（路透）

大多數聯準會 觀察家預計聯準會本周會議不會放鬆貨幣政策，但確信政策制訂者將在9月的下次會議上降息 。

聯準會官員越來越有信心通膨持續降至2%的目標。他們也表示更加關注失業率上升，這是降息可能即將到來的另一個跡象。

但大多數聯準會觀察人士表示，聯準會仍需要更多時間來確定，同時也讓市場為即將採取的重大行動做好準備。

堪薩斯Fed前行長喬治表示：「我認為他們會非常認真地等待9月。」

某些聯準會觀察人士認為，聯準會有理由支持本周會議就降息。但聯準會「不可能」這樣做，因為它冒著「驚擾市場」的風險。市場預計9月將開始降息，12月將再降息一次，隨後到2025年將總共降息6次，每次25個基點。

事實上，若本周降息將會讓市場完全意外。交易員目前估計本周降息的可能性僅為5%，而9月17日至18日會議降息的可能性幾乎為100%。

但高盛 首席經濟學家哈祖斯(Jan Hatzius)是認為7月降息有充分理由的另一位觀察家，他說，「如果降息的理由很明確，為什麼還要再等7周才能實施？」「其次，每月通膨波動較大，並且始終存在暫時重新加速的風險，這可能會使9月的降息難以解釋。從7月開始降息可以規避這種風險。」

9月較可能降息的另一個原因是：聯準會官員表示，他們需要再一季的良好數據才能確定通膨正朝著正確的方向發展；他們可能想先看看7月和8月的數據如何。

另一個可能影響聯準會降息時間的因素是勞動市場降溫。失業率連續兩個月上升至4.1%，高於一些聯準會官員預測的今年年底數據。這一點很重要，因為聯準會肩負著雙重使命，即最大限度地提高美國就業率，同時保持物價穩定。聯準會主席鮑爾明確表示，隨著通膨下降，聯準會將更專注於這項任務中的勞動力。