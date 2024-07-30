我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅蘭妮亞拒談暗殺事件 川普：代表她還愛我

黃仁勳、查克伯格對談AI 現場互換皮衣掀高潮

需更多數據確定 傳聯準會7月會議為9月降息鋪路

財經新聞組／綜合報導
聯準會7月暫不降息的原因是要再多觀察一季的經濟數據。（路透）
聯準會7月暫不降息的原因是要再多觀察一季的經濟數據。（路透）

大多數聯準會觀察家預計聯準會本周會議不會放鬆貨幣政策，但確信政策制訂者將在9月的下次會議上降息

聯準會官員越來越有信心通膨持續降至2%的目標。他們也表示更加關注失業率上升，這是降息可能即將到來的另一個跡象。

但大多數聯準會觀察人士表示，聯準會仍需要更多時間來確定，同時也讓市場為即將採取的重大行動做好準備。

堪薩斯Fed前行長喬治表示：「我認為他們會非常認真地等待9月。」

某些聯準會觀察人士認為，聯準會有理由支持本周會議就降息。但聯準會「不可能」這樣做，因為它冒著「驚擾市場」的風險。市場預計9月將開始降息，12月將再降息一次，隨後到2025年將總共降息6次，每次25個基點。

事實上，若本周降息將會讓市場完全意外。交易員目前估計本周降息的可能性僅為5%，而9月17日至18日會議降息的可能性幾乎為100%。

高盛首席經濟學家哈祖斯(Jan Hatzius)是認為7月降息有充分理由的另一位觀察家，他說，「如果降息的理由很明確，為什麼還要再等7周才能實施？」「其次，每月通膨波動較大，並且始終存在暫時重新加速的風險，這可能會使9月的降息難以解釋。從7月開始降息可以規避這種風險。」

9月較可能降息的另一個原因是：聯準會官員表示，他們需要再一季的良好數據才能確定通膨正朝著正確的方向發展；他們可能想先看看7月和8月的數據如何。

另一個可能影響聯準會降息時間的因素是勞動市場降溫。失業率連續兩個月上升至4.1%，高於一些聯準會官員預測的今年年底數據。這一點很重要，因為聯準會肩負著雙重使命，即最大限度地提高美國就業率，同時保持物價穩定。聯準會主席鮑爾明確表示，隨著通膨下降，聯準會將更專注於這項任務中的勞動力。

降息 聯準會 高盛

上一則

消費疲軟+競爭激烈 麥當勞銷售額3年半來首降

下一則

日銀擺脫通縮為升息鋪路 削減購債規模

延伸閱讀

通膨年率超過9% 俄國人花錢像沒有明天 但恐導致此事

通膨年率超過9% 俄國人花錢像沒有明天 但恐導致此事
全球降息增強 瑞銀料美9月降息：現金在手投資人快買債

全球降息增強 瑞銀料美9月降息：現金在手投資人快買債
央行關鍵48小時 美英日利率決策 全球緊盯

央行關鍵48小時 美英日利率決策 全球緊盯
Fed傳聲筒：本周將預告9月降息在望 務求經濟軟著陸

Fed傳聲筒：本周將預告9月降息在望 務求經濟軟著陸

熱門新聞

英國已摔出前十大製造國榜外，為工業革命以來首見。台灣則超車英國，成為第11大製造國。（美聯社）

工業革命後首見...英國摔出十大製造國榜外 甚至落後台灣

2024-07-29 08:24
Google母公司Alphabet下跌5.04%，創1月31日下跌7.5%以來最大單日跌幅。路透

科技股財報拖累 史指那指創2022年來最糟單日表現

2024-07-24 16:52
SunPower公司在加州的辦公室。(路透)

高利率拖累 16家太陽能業倒閉 SunPower恐難逃

2024-07-23 02:00
美國晶片類股賣壓難止，費城半導體指數25日收盤重挫2%，輝達（NVIDIA）股價也跌1.7%。路透

能低接NVIDIA等晶片股了嗎？分析師警告：當心接刀

2024-07-26 12:15
億萬富豪特斯拉執行長馬斯克。美聯社

馬斯克等富豪挺川普 財富卻可能遭「川普2.0」反噬

2024-07-23 13:36
美股24日早盤下跌，因Google母公司字母和特斯拉上季財報未能讓投資人驚艷。 美聯社

Google+特斯拉雙重打擊 美股早盤下跌 台積電ADR跌2.9%

2024-07-24 10:07

超人氣

更多 >
這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡

這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡
小鎮有16萬年薪工作 但應徵者皆買不起房而找不到人

小鎮有16萬年薪工作 但應徵者皆買不起房而找不到人
巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國

巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國
小確幸 下個月你可能會多領一張薪水支票　　　　　

小確幸 下個月你可能會多領一張薪水支票　　　　　
年紀漸長 吃這「健康」食物要小心

年紀漸長 吃這「健康」食物要小心