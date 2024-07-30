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消費疲軟+競爭激烈 麥當勞銷售額3年半來首降

財經新聞組／綜合報導

麥當勞上季獲利和營收未達到分析師預期，因為每個部門的同店銷售額均下降。

這家速食巨頭第2季淨利為20.2億元，合每股2.8元，低於去年同期的23.1億元和每股3.15元。不包括與未來出售南韓業務和其他項目相關費用，每股獲利2.97元，低於預期的3.07元。

上季營收64.9億元，與去年同期持平，低於LSEG預期的66.1億元。麥當勞同店銷售額下降1%，低於StreetAccount成長0.4%的預期。為2020年第4季以來首次下降。

美國同店銷售額下降0.7%。一年前由於其廣受歡迎的鬼臉生日餐，同店銷售額成長10.3%。但接下來12個月，越來越多消費者削減速食連鎖店支出。

高層先前警告，隨著消費環境疲軟，爭奪顧客的競爭變得更加激烈。該連鎖店於6月下旬、即本季結束前5天，推出5元的餐食優惠。該公司一周前告訴其美國部門，將把超值餐的供應時間延長到原計畫的4個星期之後，並表示這正在重新吸引顧客。

麥當勞也在試圖吸引美國以外的食客。其國際營運市場部門本季同店銷售額下滑1.1%。該公司的國際開發加盟市場部門同店銷售額下降1.3%，在中國銷售也持續陷入困境。

麥當勞 南韓

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