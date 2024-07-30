美股最錢線／小型股輪動走勢 須靠Fed決定

過去一周投資 人大幅拋售大型科技股，並轉向小型股和價值型股。這種「由大轉小」的變化是7月的主要市場趨勢之一。

雖然股價大跌可能令人恐懼，但投資人似乎越來越難證明大型股估值如此高是合理的。Alphabet 24日公布其獲利超過預期，但股價仍下跌了5%。

John Hancock investment Management聯席首席投資策略師羅蘭(Emily Roland)表示：「挑戰在於獲利並不差，但必須驚人，才能證明股價上漲是合理的」。不過，接下來走勢可能取決於本周的重大事件：7月聯邦公開市場委員會(FOMC)會議。

GLOBALT Investments資深投資組合經理人馬丁說：「人們通常認為降息 在各方面對小型股有利，小型股公司對可變利率 融資、浮動利率和短期利率更為敏感。」他說，降息意味著小企業的貸款可以變得更便宜，因此營運費用應該會下降，有助獲利。而且低利率刺激經濟也可能帶來額外好處，像是消費者有能力花更多錢。

在首次降息之前，投資人就開始從大型股轉向小型股，這意味著當聯準會開始降息時，小型股可能會積聚更大的動能。

這可能與降息的雙面刃屬性有關：降息恐會刺激經濟，但降息行為本身可能代表需要刺激經濟。聯準會降息是因戰勝通膨，還是因高利率把經濟推向錯誤的方向，投資人將密切關注聯準會主席鮑爾如何回答這個問題。

如果聯準會發出訊號表示經濟已經有所放緩，這對通膨是件好事；但如果經濟放緩過快，經濟衰退的風險就會增加。小型股往往對經濟放緩更敏感，因為它們不像大型股那樣不受經濟衰退的影響。

羅蘭稱：「投資人還沒有看到經濟中的這些小裂縫是否會繼續發展成更可怕的事情。聯準會和小型股都在軟著陸的路上走鋼絲。」