分三批脫手 巴菲特7月賣了30億元美銀股票

巴菲特的波克夏7月大賣美國銀行持股。 (美聯社)

根據依法揭露的文件，「股神」巴菲特 的波克夏 本月三度大賣美國銀行（BofA）持股，賣股進帳估計超過30億美元。

波克夏2011年開始投資 美銀，長期以來一直是大股東。周一（29日）揭露的資訊顯示，25日到29日之間，波克夏賣出價值7.67億美元的美國銀行股票，這是7月以來波克夏第三度減持美銀，加上前兩波出售，波克夏本月對美銀的持股總共減少了6.9%。

波克夏出脫這些持股後，仍擁有9.62億股美銀股票，以周一收盤價計算，價值395億美元。

彭博資訊說，巴菲特對美銀的投資一向被視為是對美銀執行長莫尼罕領導有信心的投票，這個月的出脫美銀股票，是有史以來最大的減持。美銀股票今年上漲22%，巴菲特選在此時套現。

美銀和波克夏均沒有回應彭博的置評請求。

巴菲特在美銀最黑暗的時期，一開始投入50億美元相挺，當時美銀歷經2008年金融危機，負債累累，股東們人心惶惶。他曾說，自己是在浴缸裡突然興起要介入美銀的念頭，接著他安排了收購特別股和購買普通股的權利。他對美銀的認可平息了大眾的疑懼，很快就幫助美銀股價上漲，創造大量的帳面收益。

波克夏接下來的十多年持續投資美銀，最後還申請批准讓持股能超過10%。去年，巴菲特調整了波克夏的金融類股與產業類股投資布局，決定出脫部分金融業投資，他那時表示，美銀是會保留的。巴菲特說：「我非常喜歡莫尼罕。」「我就是不想賣掉美銀。」