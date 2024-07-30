淡馬錫未來五年將在美投資300億美元 看好發展AI最先進

新加坡主權基金淡馬錫（Temasek）計劃未來五年在美投資300億美元。(路透)

新加坡主權基金淡馬錫（Temasek）計劃未來五年在美國的醫療保健、金融服務和科技等領域投資 多達300億美元。

路透報導，淡馬錫北美主管阿瑟頓（Jane Atherton）表示：「美國的資本市場非常深廣。從AI 角度來看，美國確實處於一切最新進展的最前端。」

美國經濟第2季國內生產毛額（GDP）年化後較前一季成長2.8%，表現高於預期且優於其他國家。儘管美股 近期波動，但標普500指數今年來漲幅仍達14.5%，部分受AI熱潮帶動。

相較下，中國大陸本月稍早公布的經濟成長數據低於預期，而且上周為提振經濟調降主要的短期和長期利率，令市場感到意外。

淡馬錫約22%的投資布局美洲，達到630億美元，19%的投資在中國。在上一會計年度，淡馬錫在美洲的投資額十年來首次超越在中國的投資。

阿瑟頓說，在美國，淡馬錫尤其關注與AI相關的領域，如數據中心、半導體和電池儲存。

淡馬錫本月稍早表示，在美國和印度的投資獲利有助於抵銷在中國投資不佳表現的情況。淡馬錫還說，在貿易緊張局勢下，它對中國採取謹慎態度。

阿瑟頓表示：「地緣政治始終會有影響」。他同時指出，在過去三年，中國的表現不如世界其他國家，尤其是美國。

淡馬錫管理2,880億美元的投資組合，聚焦數位化、永續發展等題材的長期投資。

阿瑟頓說，美股未來表現將大部分取決於企業獲利，尤其是超大型科技股，「已見到一些數倍的擴張，但是由較高的成長所帶動，理論上將帶來回報。」

淡馬錫同時在公開與未上市市場尋找投資機會，此時愈來愈多私募股權業者尋求出脫資產。